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Ekonomi

Karadeniz'in hamsisi 768 bin dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz'den 2019-2020 av sezonunda 5 ülkeye 768 bin 217 dolar karşılığı 433 ton hamsi ihraç edildi - Hamsi dış satımı bu dönemde bir önceki döneme kıyasla miktar bakımından yüzde 144, değer bakımından yüzde 72 arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:37:07 -
Karadeniz'in hamsisi 768 bin dolar kazandırdı

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den 2019-2020 balık avı sezonunda 768 bin 217 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 1 Eylül 2019 ile 30 Nisan 2020 dönemini kapsayan av sezonunda 5 ülkeye 433 ton hamsi satıldı.

Söz konusu ihracattan 768 bin 217 dolar elde edildi.

Doğu Karadeniz'den bir önceki sezon 177 ton hamsi ihracatı yapılarak 447 bin 20 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında hamsi ihracatı miktar bakımından yüzde 144, değer bakımından yüzde 72 artış gösterdi.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 617 bin 699 dolar karşılığı 254 ton hamsi satıldı.

Almanya'yı 78 bin 447 dolarlık ihracatla Ukrayna, 66 bin 96 dolarla Hollanda, 4 bin 25 dolarla KKTC ve 1951 dolarlık satışla ABD izledi.

Doğu Karadeniz'in hamsi ihracatının tamamı Trabzon'dan yapıldı.

- "Karadeniz hamsisi sofraları süslemeye devam ediyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, hamsinin bölge ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle piyasalarda sıkıntı yaşanmasına rağmen bölgeden yapılan hamsi ihracatının arttığına dikkati çeken Kalyoncu, Karadeniz hamsisinin yurt dışında sofraları süslemeye devam ettiğini dile getirdi.

Kalyoncu, hamsiye ilgiden memnun olduklarını, ihracatın gelecek dönemde daha da artmasını beklediklerini kaydetti.



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