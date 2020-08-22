  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karadeniz'deki keşfin ardından düğmeye basıldı! 5 ilde daha petrol aranacak
Ekonomi

Karadeniz'deki keşfin ardından düğmeye basıldı! 5 ilde daha petrol aranacak

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde daha 4 petrol arama izni verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:23:00 -
Karadeniz'deki keşfin ardından düğmeye basıldı! 5 ilde daha petrol aranacak

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklama ise Karadeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğunu duyurdu.

Türkiye Petrolleri’nin yürüttüğü çalışmanın aynı bölgede daha da fazla kaynağa erişebileceği belirtilirken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde 4 sahada yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalarda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı veren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 ilde arama yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararlarına göre TPAO'ya Batman, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa’da petrol arama faaliyetleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca  birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha içinde ruhsat verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Ben de bu Karadeniz neden böyle çırpınıyor diyordum. Meğer gazı varmış. ''Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına''
  • Yanıtla

serdar-1.

Millete yansıyacakmı?Eğer yine Müteahhitlerin dediği olursa diğerlerinden ne farkı olur'ki o şerefsiz müteahhitlerden birisi millete ulu orta küfür etmişti.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’
Dünya

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’ açıklamasını beklerken Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Doğal gaza ilişkin açıklamalar peş ..
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı