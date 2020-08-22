Karadeniz'deki keşfin ardından düğmeye basıldı! 5 ilde daha petrol aranacak

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklama ise Karadeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğunu duyurdu.

Türkiye Petrolleri’nin yürüttüğü çalışmanın aynı bölgede daha da fazla kaynağa erişebileceği belirtilirken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde 4 sahada yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalarda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı veren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 ilde arama yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararlarına göre TPAO'ya Batman, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa’da petrol arama faaliyetleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha içinde ruhsat verildi.