Karadeniz'deki gazın evlere giriş tarihi belli oldu

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi bir adım attı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sondaj gemileri, Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz arıyordu.

Son olarak Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Türkiye'nin 540 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi, enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden olurken Karadeniz'de bulunan bu rezervin kullanımına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Takvim netleşti

Türkiye’nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak’taki Filyos Limanı’na getirilirken, “Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi” kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti.

30 Mayıs 2023'te bitecek

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022’de başlayacak. 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar olmazsa 30 Mayıs 2023’te bitecek.

Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek.