Karadeniz'de yoğun kar nedeniyle 404 köye ulaşım sağlanamıyor

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar sebebiyle merkezde 50, Ardeşen'de 27, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 8, Fındıklı'da 16, Güneysu'da 7, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 23 olmak üzere 242 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise yüksek kesimlerdeki mahallelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki çobanlar, sürülerini köylere getiriyor.

Giresun

Giresun'da dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle Eynesil'de 11 ve Görele'de 49 olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Giresun Belediyesi ise yüksek kesimlerdeki mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarına devam eden Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Artvin

Artvin'de iki gündür etkili olan kar sebebiyle 87 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresince kapalı yolları açma çalışmalarına devam ediliyor.

Kent merkezinde de gece boyu aralıklarla devam eden yağış sonucu kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Artvin Belediyesi ekipleri, ana cadde ve mahalle yollarının kapanmaması ve şehir içi trafiğinin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, özellikle yüksek rakımlı noktalarda etkili olan karla mücadele ediyor.

Yollarda tuzlama yapan belediyenin, kış mevsimi boyunca 423 iş makinesi ve 491 personel ile sahada çalışma yürüteceği belirtildi.

Öte yandan, kentin önemli turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe, kar yağışıyla beyaza büründü.

Boztepe'ye çıkanlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi, kardan adam yapan çocuklar da kartopu oynadı.

Lise öğrencisi Erkan Bayram, AA muhabirine, arkadaşlarıyla geldikleri Boztepe'de karda kayarak vakit geçirdiklerini söyledi.

Bekledikleri karın yağdığını ve bu sayede eğlendiklerini dile getiren Bayram, karda keyifli zaman için buranın tercih edilebileceğini kaydetti.

Trabzon

Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.

Kardan kapanan yolların büyük bölümünü açan ve tuzlama yapan ekipler, halen ulaşım sağlanamayan 15 mahalle yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Kentte, akşam saatlerine kadar kapalı yol kalmaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan, kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları istenerek, "Vatandaşlarımız mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 hizmetinizdeyiz. Hemşehrilerimiz yaşanacak tüm aksaklıklar için 153'ü arayabilir." ifadesine yer verildi.