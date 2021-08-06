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Karadeniz’de Ukrayna ve NATO ülkelerinin katılımıyla deniz tatbikatı başladı
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Dünya Karadeniz’de Ukrayna ve NATO ülkelerinin katılımıyla deniz tatbikatı başladı
Dünya

Karadeniz’de Ukrayna ve NATO ülkelerinin katılımıyla deniz tatbikatı başladı

Karadeniz’de, NATO ülkeleri ve Ukrayna’nın katılımıyla Dive-2021 uluslararası askeri tatbikatın aktif aşamasının başladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:00:00 -
Karadeniz’de Ukrayna ve NATO ülkelerinin katılımıyla deniz tatbikatı başladı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’de düzenlenen tatbikata Ukrayna’nın yanı sıra, NATO üyesi olan ABD, Bulgaristan ve Romanya’nın katıldığı ifade edildi. Tatbikata ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan konuk ülkeler olarak katılıyor.

Tatbikat sırasında, birleşik uluslararası grubun askerleri su altındaki eylemlerin senkronizasyonu üzerinde çalışacak.

Askerlerin, 30 metreyi aşan derinliğe ineceği, oksijen hastalığının tespit edilmesi durumunda ilk yardımın sağlanmasının provasını yapacağı ve su altında mayından temizleme operasyonunun tatbikatını gerçekleştireceği aktarıldı.

Daha önce Ukrayna’da, NATO’nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatı gerçekleşmişti.Ü

Kaynak: Sputnik TR

 

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