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Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe

Karadeniz'de son 3 yıldır ağır darbe alan PKK'lılar, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla bölgede etki gösteremedi.

30 Ekim 2018 Salı 19:36
Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe

Örgütün, 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üslenmesi yapamadan kaçtığı bildirildi. Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarıyla büyük darbe alan PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nu etkisiz hale getirildi. Yaz döneminde Tunceli üzerinden 8 kişilik yeni bir terörist grubun bölgeye takviye gönderildiği telsiz kestirmesi ve istihbari çalışmalar sonucunda belirlendi. Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, yaylada kasaptan kuzu eti çalan teröristlerden 1'ini 12 Eylül'de Giresun kırsalında çatışmada etkisiz hale getirdi. Gümüşhane-Giresun kırsalında yürütülen hava destekli operasyonlarda çatışma bölgesinden 2 PKK'lı terörist kaçtı. Ormanlık alanlardaki fotokapanlar ve İHA'lardan rahat hareket edemeyen teröristler, alternatif yol bulamayınca sıkıştı. Güvenlik güçlerinin kış üslenmesini önlemek için yayla evlerini yaz döneminden itibaren sıkı takibe almasıyla, teröristler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasıyla bölgeye yaz döneminde yeni gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 16 teröristten 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:36
  1. Tunceli
  2. Gümüşhane
  3. Giresun
  4. pkk
  5. karadeniz

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