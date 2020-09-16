Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi
Karadeniz bölgesinde Rus savaş gemisinin, ABD destroyerini izlediği bildirildi.
Dünya Doğu Akdeniz’deki Türkiye-Yunanistan gerilimine kilitlenirken Karadeniz’de bir gelişme yaşandı.
Yunanistan’ın bölgede destekçisi olan ve İncirlik Üssü’nde hareketlilik yaşayan ABD Karadeniz’de bir hamle yaptı.
Karadeniz sularında gezen ABD destroyerinin Rus savaş gemisi tarafından takip edildiği öğrenildi.
Rusya Ulusal Savunma İşleri Merkezi, "Amiral Essen" firkateyninin, Karadeniz sularında Amerikan destroyeri "Franklin D. Roosevelt" i takip etmeye başladığını resmen açıkladı.
Açıklamada, Amerikan destroyerinin 15 Eylül Salı günü Karadeniz sularına girdiği belirtilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD’nin bu hamlesini NATO’ya ‘endişe verici’ olarak bildirdiği öğrenildi.
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