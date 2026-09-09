Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Mavi Vatan ve Türk Dünyası hamlesi! TDT 13. Zirvesi için dev zirve diplomasisi Ankara’da başladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyasını tek çatı altında birleştiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i başkent Ankara’da kabul etti. Türkiye’nin küresel ölçekte yükselen gücünü ve Türk dünyasındaki lider rolünü pekiştirecek olan bu kritik görüşmede, önümüzdeki dönemde Ankara’da gerçekleştirilecek tarihi TDT 13. Zirvesi’nin stratejik hazırlıkları masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Ankara’da bir araya geldi.
Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Ankara’da kabul etti. Görüşmede, Türkiye’nin 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yapacağı TDT 13. Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.