  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
100 yıllık partiyi satanlara bak sen! Ortada bir gaf yok CHP zaten kapatıldı AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Şimdi Üsküdar’da hizmet zamanı Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor Türk savunma sanayiinden Avrupa’da dev ihracat hamlesi! ASELSAN Polonya’da imzayı bastı! Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor Haydut Trump’tan skandal harita hamlesi! Üç ülkeyi ABD toprağı ilan edince küresel kriz patladı! Saray, Harry ve Meghan’ın ipini çekti! ‘Sade vatandaş’ muamelesi görecekler Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı Gazzeli çocuklardan tüm dünyaya çağrı! ‘Adi-das’ı boykot edin!
Yerel Alkolmetreye kilitlendi! Sonucu görünce polise dönüp böyle seslendi: Kurtuldum, gördün mü?
Yerel

Alkolmetreye kilitlendi! Sonucu görünce polise dönüp böyle seslendi: Kurtuldum, gördün mü?

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kayseri’de polis ekiplerinin trafik uygulamasında durdurduğu sürücünün alkolmetre sonucu 0,47 promil çıktı. Hususi otomobil sürücüleri için uygulanan 0,50 promil sınırının yalnızca 0,03 promil altında kalan sürücü, cezadan kurtulduğunu anlayınca büyük sevinç yaşadı. Sürücünün polislere, “Kurtuldum, gördün mü?” demesi dikkat çekti.

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında yaşandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında 06 YBZ 53 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan inen sürücü, polis ekiplerine alkol aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler sürücüye alkolmetre ile ölçüm yaptı.

ALKOLMETRE 0,47 PROMİLİ GÖSTERDİ

Yapılan kontrolde sürücünün 0,47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hususi otomobil sürücüleri için 0,50 promil olan yasal sınırın yalnızca 0,03 promil altında kalan sürücü, alkollü araç kullanmaktan uygulanacak idari yaptırımdan kıl payı kurtuldu.

“KURTULDUM, GÖRDÜN MÜ?”

Alkolmetrede çıkan sonucu öğrenen sürücünün tepkisi ise uygulamanın en dikkat çeken anı oldu.

Cezai sınırın altında kaldığını anlayınca sevinen sürücü, “Kurtuldum, gördün mü?” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Sürücü daha sonra trafik denetimini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı.

Alkol içmekten yorulmadı polis yakalayıp ceza kesmekten yoruldu
Alkol içmekten yorulmadı polis yakalayıp ceza kesmekten yoruldu

Sağlık

Alkol içmekten yorulmadı polis yakalayıp ceza kesmekten yoruldu

Üsküdar sahilinde polis dronundan alkol uyarısı
Üsküdar sahilinde polis dronundan alkol uyarısı

Yerel

Üsküdar sahilinde polis dronundan alkol uyarısı

Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?
Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

Gündem

Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!
İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!

Siyaset

İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı
Dünya

Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı

İtalya Başbakanı Meloni, Schengen Bölgesi’nin korunmasının Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını güvence altına almasına bağlı olduğunu söyledi..
Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?
Gündem

Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda bağımsız olarak oturan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği ve üyelik f..
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!
Gündem

Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!

Yargı kararıyla tekrarlanan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, Meclis salonunda nefes kesen 4 turlu bir maratona sahne oldu. Tutuklana..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23