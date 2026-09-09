Alkolmetreye kilitlendi! Sonucu görünce polise dönüp böyle seslendi: Kurtuldum, gördün mü?
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Kayseri’de polis ekiplerinin trafik uygulamasında durdurduğu sürücünün alkolmetre sonucu 0,47 promil çıktı. Hususi otomobil sürücüleri için uygulanan 0,50 promil sınırının yalnızca 0,03 promil altında kalan sürücü, cezadan kurtulduğunu anlayınca büyük sevinç yaşadı. Sürücünün polislere, “Kurtuldum, gördün mü?” demesi dikkat çekti.
Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında yaşandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında 06 YBZ 53 plakalı otomobili durdurdu.
Araçtan inen sürücü, polis ekiplerine alkol aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler sürücüye alkolmetre ile ölçüm yaptı.
ALKOLMETRE 0,47 PROMİLİ GÖSTERDİ
Yapılan kontrolde sürücünün 0,47 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Hususi otomobil sürücüleri için 0,50 promil olan yasal sınırın yalnızca 0,03 promil altında kalan sürücü, alkollü araç kullanmaktan uygulanacak idari yaptırımdan kıl payı kurtuldu.
“KURTULDUM, GÖRDÜN MÜ?”
Alkolmetrede çıkan sonucu öğrenen sürücünün tepkisi ise uygulamanın en dikkat çeken anı oldu.
Cezai sınırın altında kaldığını anlayınca sevinen sürücü, “Kurtuldum, gördün mü?” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Sürücü daha sonra trafik denetimini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı.