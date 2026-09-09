THY’den İngiltere uçuşları için gecikme ve iptal uyarısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere’de hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza, Türk Hava Yollarının bazı seferlerini etkiledi. THY, yolcularından uçuşlarının güncel durumunu kontrol etmelerini istedi.
THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.