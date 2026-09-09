Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül
Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde “en iyi çıkış yapan oyuncu” seçildi. Genç futbolcu ödülünü Inter karşılaşması öncesinde Luis Figo’nun elinden aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde “en iyi çıkış yapan oyuncu” seçildi. Genç futbolcu ödülünü Inter karşılaşması öncesinde Luis Figo’nun elinden aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlarken Real Madrid’in Inter’i ağırladığı karşılaşma öncesinde ödül töreni düzenlendi.
Geçen sezonki performansıyla “en iyi çıkış yapan oyuncu” ödülüne layık görülen Arda Güler, anons edilerek sahaya davet edildi.
nons edilerek sahaya davet edildi. Milli futbolcuya ödülünü Real Madrid’in efsane isimlerinden Luis Figo takdim etti.
Tribünler de Arda’ya alkışlarla destek verdi.
Real Madrid’in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e elendiği organizasyonda gösterdiği performansla dikkati çeken Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle Inter maçının kadrosunda yer almadı.
Törende Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe de ödülünü aldı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 karşılaşmada 15 gol kaydederek gol kralı olan Mbappe’ye “Altın Ayakkabı” ödülü verildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23