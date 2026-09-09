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Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

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Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde “en iyi çıkış yapan oyuncu” seçildi. Genç futbolcu ödülünü Inter karşılaşması öncesinde Luis Figo’nun elinden aldı.

#1
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlarken Real Madrid’in Inter’i ağırladığı karşılaşma öncesinde ödül töreni düzenlendi.

#2
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

Geçen sezonki performansıyla “en iyi çıkış yapan oyuncu” ödülüne layık görülen Arda Güler, anons edilerek sahaya davet edildi.

#3
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

nons edilerek sahaya davet edildi. Milli futbolcuya ödülünü Real Madrid’in efsane isimlerinden Luis Figo takdim etti.

#4
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

Tribünler de Arda’ya alkışlarla destek verdi.

#5
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

Real Madrid’in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e elendiği organizasyonda gösterdiği performansla dikkati çeken Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle Inter maçının kadrosunda yer almadı.

#6
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

Törende Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe de ödülünü aldı.

#7
Foto - Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde özel ödül

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 karşılaşmada 15 gol kaydederek gol kralı olan Mbappe’ye “Altın Ayakkabı” ödülü verildi.

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