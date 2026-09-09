Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi’nin açılış gününde oynanan altı maçta toplam 21 gol kaydedildi. Real Madrid, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Real Betis ve AEK Atina sezona üç puanla başladı.

REAL MADRİD, INTER’İ DEVİRDİ

Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid ile Inter, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, eflatun-beyazlı ekibin başındaki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi sınavını verdi.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçti. Federico Valverde, 23. dakikada kaleci Martinez’in hatasını değerlendirerek farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Inter, 77. dakikada Carlos Augusto ile skoru 2-1’e getirdi ancak kalan sürede beraberlik golünü bulamadı. Böylece Real Madrid, yeni sezona galibiyetle başladı.

Inter formasıyla ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada yerini Piotr Zielinski’ye bıraktı. Arda Güler ise geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle Real Madrid kadrosunda yer almadı.

HAALAND’DAN İKİ GOL, YENİ REKOR

Sezona Enzo Maresca yönetiminde giren Manchester City, Porto deplasmanında ilk yarıyı golsüz tamamladı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 47 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Porto’yu 2-0 mağlup eden Manchester City, turnuvaya üç puanla başladı. Norveçli yıldız ise Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 59. maçında 59. golüne ulaştı. Haaland, organizasyonda RB Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City formaları giydi.

ÜÇ MAÇ 3-2 SONA ERDİ

Açılış gecesinde üç karşılaşmada beşer gol atıldı. Aston Villa, Club Brugge deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılırken Borussia Dortmund da Villarreal’i aynı skorla mağlup etti.

Milli kaleci Berke Özer’in forma giydiği Lille, iki kez öne geçtiği ve son 34 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede Real Betis’e 3-2 yenildi.

Gecenin diğer karşılaşmasında AEK Atina, LASK Linz’i 1-0 mağlup etti.