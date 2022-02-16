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Gündem Karadeniz'de tansiyon düştü! Rus birlikleri çekiliyor
Gündem

Karadeniz'de tansiyon düştü! Rus birlikleri çekiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 09:06:00 -
Karadeniz'de tansiyon düştü! Rus birlikleri çekiliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, Batılı ülkelerin hem devlet organları hem de basın kurumları aracılığıyla savaş çıkacağı, Rusya'nın işgale başlayacağı söylemleriyle zirve yaptı.

Putin ile biden görüştü, tansiyon düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın yaptığı görüşme sonrası tansiyon bir nebze de olsa düşerken, Avrupalı ülkelerden de gelen yatıştırıcı mesajla sonrası, Rusya cephesinde sınırdan asker çekme işleminin başlatıldığı belirtildi.

Sınırdaki birlikler, garnizonlarına dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

 

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