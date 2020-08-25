Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan Dönmez son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü tüm Türkiye'de sevinçle karşılanan müjdeyi "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti" sözleriyle duyurmuştu.

Karadeniz'deki tarihi keşifle ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bunun 2020'de denizlerde açıklanan keşiflerde birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, "Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahanın tamamı bize ait. Orada işlerin büyük kısmını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için tabii ki hizmet alacağız. Sahibi de işletmesi de TP'nin olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Çalışma yürütülen sahanın verimli olduğunun altını çizen Fatih Dönmez, tahmin konusunda yukarı yönlü bir revizyon olabileceğini söyledi.

"Bu rakamı kim nereden aldı, bilmiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e daha önce 800 milyar metreküplük keşif iddialarının gündeme geldiği hatırlatıldı. Bunun üzerine Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bu rakamı kim nereden aldı, hesap etti bilmiyoruz. Biz de kimseyle paylaşmadık. 800 milyar metreküp bulsak onu ilan ederdik. O veriye itibar etmiyorum. Sakarya gaz sahasının potansiyeli ortada. Ümit ederiz ki bu rakamlara da ulaşırız ancak bugünden bir şey söylemek çok sağlıklı olmaz"