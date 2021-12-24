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Yerel Karadeniz’de kar esareti! 366 yol kapandı
Yerel

Karadeniz’de kar esareti! 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla 366 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:18:00 -
Karadeniz’de kar esareti! 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ile Giresun’da kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Rize’de 12 ilçede 251, Giresun’da 10 ilçede 71, Artvin’de 29 köy yolu ile Trabzon’da yüksek kesimli 15 mahallenin yolu, ulaşıma kapandı.

Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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