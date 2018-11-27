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Karadeniz’de hamsi bereketi! Kilosu 5 TL

Karadeniz'de palamuttan sonra hamsi bereketi yaşanıyor. Mevsim itibariyle bolca avlanan hamsinin kilosu, 10 liradan 5 liraya geriledi.

27 Kasım 2018 Salı 17:06
Karadeniz’de hamsi bereketi! Kilosu 5 TL

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz’de balıkçılar ağlarını denize attıklarında balıkla yüklenmiş halde çekiyor.

Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunun yaşandığı Karadeniz’de bu kez de hamsi bereketi yaşanıyor. Karadeniz’de avlanan hamsiler tezgahları dolduruyor. Bolluğu nedeniyle geçen hafta 10 liraya satılan hamsinin kilosu 5 liraya geriledi.  

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, bu yıl iyi hamsinin bol olduğunu belirterek, "Balık çok olduğu zaman fiyatlarda otomatik olarak düşüyor. Az olduğunda yükseliyor. Çok miktarda balık tuttuk. Bu nedenle fiyatı düşürdük. Halkımız taze balık yesin. Hamsi şu anda Bartın taraflarında ve kayıkların gelişine bakılırsa  Sinop'a doğru geliyor. Şu anda Amasra tarafında kayıklarımız avlanıyor" dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:06
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