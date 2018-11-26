0553 313 94 23

Karadeniz'de gerilim! Açıklamalar peş peşe geldi

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna savaş gemisine ateş açılmasına ilişkin, Moskova yönetimine Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden sağlaması çağrısında bulundu. Öte yandan NATO da, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek itidal çağrısında bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:24
Karadeniz'de gerilim! Açıklamalar peş peşe geldi

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nün Rusya tarafından Ukrayna'nın rızası dışında inşa edildiğine dikkat çekilerek köprünün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını da tanımadığı ve tanımayacağı kaydedildi.

Azak Denizi'nde Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmişti. Karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, FSB'ye ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve iki kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

NATO'dan Azak Denizi için itidal çağrısı

NATO, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek itidal çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Lungescu, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatarak, "Rusya'ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
NATO liderlerinin temmuz ayında düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya'nın Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi'ni askerileştirme çalışmalarının Ukrayna'nın bağımsızlığını tehdit ettiğini kaydettiklerini hatırlattı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 06:24
  1. AB
  2. Rusya
  3. Azak Denizi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    1. ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    2. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    3. ABD medyasından S-400 itirafı!
    4. Türkiye'den 2. kritik hamle... Tam gaz..
    5. Bilanço ağırlaşıyor! En az 29 ölü
    6. ABD'den Veliaht Selman'ı şoke eden..
    7. Yeni Zelanda’da 145 pilot balina telef..
    8. ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    9. Paris'teki eylemlerde sürpriz isim
    10. O ilimiz beyaza büründü
    11. Karadeniz'de gerilim! Açıklamalar peş..
    12. Rusya Ukrayna'nın savaş gemisini vurdu!
    13. Çok acı haber... 'Dur' ihtarına..
    14. Tayvan Boğazı’nda 6,2 büyüklüğünde..
    15. Yer: Kocaeli... Tarihi bir mezar bulundu
    16. BM Güvenlik Konseyi, Rusya-Ukrayna..
    17. ABD-Meksika sınırını kapattı
    18. Papua Yeni Gine’de kabileler arasında..
    19. ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı
    20. Türkiye ve Sudan'dan eğitim anlaşması
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'
    Brexit sonrası Macron'dan flaş açıklama! 'İngiltere bundan sonra...'
    AK Parti'den kritik af açıklaması! 'Seçim sonrasında bakılır'
    AK Parti'den kritik af açıklaması! 'Seçim sonrasında bakılır'