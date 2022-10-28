Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfinde Türkiye'ye doğal gaz piyangosu vurdu! Tam 540 milyar metreküp

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz keşifine yönelik heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Türkiye'yi salgın ve savaşla sarsılan dünyanın yeni üretim ve tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurup geliştirdiklerini ve şimdi de büyüttüklerini belirten Erdoğan, enerjide toplam kurulu gücü, 31 bin 846 megavattan 101 bin 518 megavata yükselttiklerini belirtti.

"KARADENİZ'DE TOPLAM 540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETTİK"

"Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında, enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız" diyen Erdoğan, yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptıkları yatırımlarla ülkenin dışa bağımlılığını merhale merhale azalttıklarını söyledi.

"RUSYA'DAN DOĞAL GAZI TÜRK AKIM OLARAK TÜRKİYE'DEN DAĞITIMINI AVRUPA'YA YAPACAĞIZ."

Erdoğan, "İşte Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Sayın Putin'in de açıklamalarını duydunuz. İnşallah Rusya'dan doğal gazı Türk Akım olarak Türkiye'den dağıtımını Avrupa'ya yapacağız. Bunlar durup dururken olmadı. Bunlar işte gerçek manada diplomasi nedir, bu diplomasinin işletilmesiyle oldu." dedi.