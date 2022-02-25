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Dünya Karadeniz'de bir gemi daha vuruldu
Dünya

Karadeniz'de bir gemi daha vuruldu

Reuters, Karadeniz'deMoldova bayraklı bir geminin vurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 17:33:00 -
Karadeniz'de bir gemi daha vuruldu

Moldova bandıralı bir gemi Ukrayna'nın Odessa limanı yakınlarında bir füze tarafından vuruldu. Reuters'ın geçtiği bilgilere göre gemide yaralıların olduğu açıklandı.

Açıklama geldi

Moldova Denizcilik teşkilatının müdür yardımcısı Vadim Pavalachi, Reuters'e Millennial Spirit isimli geminin mürettebatının Rus olduğunu söyledi.

Pavalachi, "Sadece 10 dakika önce tüm mürettebatın kurtarıldığını ancak ikisinin ciddi şekilde yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü duyduk." dedi.

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