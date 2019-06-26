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Karadeniz'de balıkçı teknesi alabora oldu

Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Karadeniz'de balıkçı teknesi alabora oldu

Teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Rize Sahil Parkı mevkisinden100 metre açıkta, 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Bu sırada denizin dalgalı olması nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı.

Teknedeki 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
  1. Rize Sahil Parkı mevkisi
  2. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı
  3. Saget-34 Komutanlığı ekipleri

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