Karadeniz'de balıkçı teknesi alabora oldu
Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.26 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Rize Sahil Parkı mevkisinden100 metre açıkta, 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Bu sırada denizin dalgalı olması nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı.
Teknedeki 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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