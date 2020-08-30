Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Türkiye’nin doğal gaz rezervi bulduğu Karadeniz’de 2 süper güç arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı.

Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

ABD Hava Kuvvetleri envarterinde yer alan B-52 model 6 bombardıman uçağı NATO ülkelerine destek amacıyla bazı ülkelerin üzerinden geçerek Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Rus jetleri Karadeniz üzerinde ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağına önleme yaptı. Olayın 28 Ağustos Cuma günü saat 11.19'da meydana geldiği bildirildi.

Uyarıldı

Karadeniz’de yaşanan tehlikeli gerilimi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu. Söz konusu açıklamada Rus jetlerinin uluslararası gerçekleştirdiği eylem "profesyonel ve güvenli olmayan şekilde" nitelenirken Moskova’ya bunun tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu.

ABD Avrupa Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

"ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde uluslararası sularda rutin uçuşunu yaparken iki Rus S-27 jeti tarafından önleme yapılmıştır. Rus pilotları B-52'ye 100 feet (30 metre) kadar yaklaşırken güvensiz ve profesyonel olmayan şekilde uçmuşlardır."