Kırmızı pancarın içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saç dökülmesine sedeften egzamaya ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıkları ile vücutta kaşıntının önlenmesinde faydalı olduğu bilinmekle birlikte ayrıca kırmızı pancarın kemik sağlığına ve kas yapısına katkısı da çok fazladır.

Karadeniz uyarısı! 'Pancar çorbası' özgüvenine dikkat çekildi

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, son aylarda Karadeniz Bölgesi genelinde yaşanan vaka artışlarına dikkat çekti. Karadenizlilerin virüse karşı özgüven duyduğunu belirten Prof. Dr. Enginyurt, “Vaka sayıları sadece Ordu’da değil, Karadeniz ve tüm Türkiye’de artıyor. 1980’li yıllarda tüm dünyada AIDS paniği başlamıştı. Virüs keşfedilip, ilk vakalar görülmeye başladığında bir Karadeniz şehrinde yapılan röportajda ‘AIDS’ten korkar mısınız?’ diye mikrofon uzatıldığında, ‘Ben pancar çorbası içiyorum, o yüzden AIDS dediğiniz şey bana bulaşmaz’ cevabını veriyordu. Karadenizlilerde böyle bir özgüven var. Peki bu özgüven neye neden oluyor? O zamanki pancar çorbasını aşıya benzetebiliriz. ‘Ben aşımı oldum, virüs bana bulaşmaz’ özgüveni var. Karadenizliler zamanında pancar çorbasına duyduğu güveni şimdi aşıya duyuyor. Bu özgüven nedeniyle sokaklarda maske takılmıyor, sosyal mesafe korunmuyor” diye konuştu.

Aşının bulaşma riskini azaltmadığını, hastalığın ağır seyretmesinin önüne geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Enginyurt, şunları söyledi:

“Bu bir üst yol enfeksiyonudur ve bunun bulaşma şeklini gribe benzetebiliriz. Grip aşısı olduğumuzda amacımız hiç hasta olmamak ya da virüsü taşımamak değildir. Covid aşısında da hiç hasta olmamak, virüsü taşımaya engel olmak değildir. Amaç; hastaneye yatışı önlemek, yoğun bakıma yatışı önlemek, ölümleri önlemektir. Bunu keza görüyoruz. Aşılı olanlarda, özellikle tam doz aşılı olanlar da hastaneye ve yoğun bakıma yatışı olmuyor, ölüm hiç yok denecek kadar. O zaman aşı gerçekten etkili. Karadenizli pancar çorbasına duyduğu güveni şimdi aşıya duyuyor. ‘Pancar çorbası içtim hasta olmam’ diyen Karadenizli, şimdi ‘aşı oldum hasta olmam’ diyor. Bu ‘pancar çorbası içtim hasta olmam’ demeye benziyor. Vatandaşlarımızın aşıya güvenmeleri gerekiyor ve aşılıyken de tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. Aşı olduktan sonra da maske, mesafe, hijyen ve sosyal zamana dikkat etmemiz gerekiyor.”

Kırmızı pancarın faydaları

Kırmızı pancar, Karaciğerin muntazam çalışmasını sağlar, idrar söktürür.

Kansızlığı giderir.

Şeker hastalığı ve vereme karşı korur.

Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.

Sinirleri yatıştırır.

Vücudu kuvvetlendirir.

Kırmızı pancar nedir?

Kırmızı pancarın yaprakları kahverengimsi kızıl renkte, kökleri genellikle küre şeklinde, şeker pancarına göre küçük, dışı grimsi kırmızı içi ise kan kırmızısıdır.

Yetiştirildiği Yerler : Anavatanı Türkiye, Suriye, Flistin ve Mısır olduğu daha sonra buradan dünyanın diğer ülkelerine yayıldığı tahmin edilmektedir.

Toplanması - Saklanması : Şeker pancarının kökleri sonbaharda sökülerek çıkarıldıktan sonra temizlenir, şeker fabrikalarına gönderilir. Evlerde de köze atma ya da fırına sürme şeklinde tatlısı yapılmaktadır. Yaprağı yeni çıkmaya başlandığında yenmektedir. Kırmızı pancar köklerinin yemeği, salatası yapılır veya suyu çıkarılır.

Kırmızı pancar çorbası tarifi

Kırmızı pancar çorbası tarifi için malzemeler

2 adet orta boy kırmızı pancar

1 adet orta boy patates

1 adet iri havuç

1 adet orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

Tuz

Kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır?

Pancar, havuç, soğan ve patatesleri soyarak küçük küçük doğruyoruz Düdüklü tencerede zeytinyağını çok az kızdıyoruz ve kızdırdığımız yağa önce soğan ve sarımsaklarımızı atıyoruz . Biraz çevirdikten sonra doğradığımız tüm malzemeleri de ekleyerek 2-3 dakika kavuruyoruz. Daha sonra et suyu ve suyunu ve tuzunu da ekleyip kapağını kapatıyoruz. Düdüklüde 10 dakika kaynattıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyoruz ve sıcak sıcak servis ediyoruz.