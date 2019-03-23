Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımları 2019

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2019 personel alımları ne zaman? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere ortaöğretim ve lisans mezunu sözleşmeli 8 personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda sözleşmeli personel alım başvuru şartları arasında 2018 KPSSP94 ve KPSSP3 puan türü şartı aranmakta. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B sözleşmeli personel alım ilanında şu ifadeler kullanıldı: Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe),657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) "Lisans" 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımlarına ilişkin başvurular 22 Mart 2019 tarihi itibariyle başladı. Sözleşmeli üniversite alımları Resmi Gazete ilanından itibariyle 15 gündür.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2019 personel alım başvuruları için tıklayınız