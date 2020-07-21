Karadeniz Teknik Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları
Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 ve Karadeniz Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2020 taban puanları başarı sıralamaları.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması. ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi. İşte Karadeniz Teknik 4 yıllık bölümler en küçük taban puanları, başarı sırası.
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2020, Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2020, Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 hukuk puanları en çok aranan konular arasında yer alacaktır. İşte Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2020...
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