'Karadeniz sahilleri Arap turistlerle doldu taştı'

Yaz ayı geldiğinde ülkem geneli güzellikler artıyor. Akdeniz sahilleri Avrupalı turistler Karadeniz sahillerinde Arap turistlerle dolup taşıyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Otelinde yemek yerleri dolup taşıyor.

Fakat son birkaç yıldan beri anlamadığım bir şekilde ülkem geneli bir Arap düşmanlığı yapılmaktadır. Araplardan rahatsız olanlar geri dönsünler diyorlar ama sanki para bırakmıyorlar. Arapların bıraktığı paralar esnafın birkaç yılda alacağı paradan daha fazla. Daha ne isterler bir türlü anlamıyorum. İşin içerisinde biraz da kafatasçılık yatmakta.

Niye? Çünkü İngiliz’i geldiğinde rahatsız olmuyorlar da Amerikalısı geldiğinde rahatsız olmuyorlar da ne hikmetse Arap geldiğinde bir rahatsızlık.

İşin birde farklı bir boyutu var. Arapların giyim kuşamı diğer ülkelerden gelen turistlerin giyim kuşamına göre daha olumlu. Diğer ülkelerden gelenler anadan üryan geldikleri halde Araplar kendilerini siyaha örtmektedir. Öyle bozucu bir yönleri yok. Kaldı ki onlarla aynı coğrafyada yaşadığımız unutulmamalıdır. Onlara kız verdik aldık vs.

Aslına bakarsanız bizlerin açısından da önemli bir sorun var. Şöyle ki bizlerin esnafı tabi bazıları tarafından yapılmaktadır Araplarda para var öyle ise bir liralık bir şeyi elli liraya satarım anlayışı hakim durumda. Sanki Araplar bunu anlamıyorlar. Bizimkiler rezil oluyorlar da farkında değiller. Burada Arap düşmanlığı yapacağımıza biraz da ellerimizi başımıza alıp biz ne yapıyoruz dememiz lazım değil mi?! Hiç haram-helal demeden para kazanmak arzusuyla insan inancına halel getirir mi?! Böyle giderse yakında Arap kardeşlerimiz bir daha gelmemek üzere ülkemizi terkedecek. Hatta konuşulanlardan öğrendiğimize göre Arapların yavaş yavaş başka bölgelere kaçmaya başladığı konuşulmaktadır. Müslüman misafirperverdir...