Karadeniz kongresi! Karadeniz’de de ‘mavi vatan’ anlayışı

Oktay, şunları dile getirdi: “Mavi vatanın önemli bir parçası olan Karadeniz’de, çok taraflı diyalog ve iş birliği yönündeki gayretlerimizi, ‘bölgesel sahiplenme anlayışı’ temelinde, sürdürüyoruz. Yani Karadeniz’de bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine bölge ülkelerinin kendi içinden çıkabileceğine inanıyoruz. Kıyıdaş ülkeler arasında yükselen iş birliği ve dayanışma, Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar bölgeye sirayet ederek Karadeniz’i çevresiyle birlikte daha müreffeh hale getirecektir. Karadeniz’de bir deniz yetki alanı sorununun olmaması bölgede barış ve istikrarın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan faktörlerden biridir.”