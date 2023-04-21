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Ekonomi Karadeniz gazı 1 trilyon doları cebimizde bırakacak
Ekonomi

Karadeniz gazı 1 trilyon doları cebimizde bırakacak

Yeniakit Publisher
2023-04-21 12:28:00 -
Karadeniz gazı 1 trilyon doları cebimizde bırakacak

Karadeniz gazı, kullanılmaya başlandığından enerji ithalatını azaltacağı için dış ticaretteki en büyük gideri de önemli ölçüde ortadan kaldıracak. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede 1 trilyon dolar cebimizden çıkmayacak.

Yerli ve milli gazda ilk faz geçtiğimiz gün devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ay doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını söylerken, 1 yıl boyunca ocak ve sıcak suda kullanılacak ortalama 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını müjdeledi. 

Ekonomiye etkisi ne olur?

Enerji ithalatını azaltacak 710 milyar metreküp Karadeniz gazının ekonomiye olan olumlu etkisi saymakla bitmiyor.

Yerli doğalgazın konutlara gelmesiyle birlikte faturaların rahatlamasının yanı sıra enerji ithalatının azalması ile de dış ticaret açığının giderilmesi söz konusu.

Türkiye, yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapıyor.

Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek

Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazının, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işleneceği biliniyor.
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Günlük üretim 40 milyon metreküpe ulaştı

Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının günlük üretimi 40 milyon metreküpe ulaştığında konutların tüm ihtiyacının yerli gazla sağlanması hedefleniyor.

"1 trilyon dolar cebimizden çıkmayacak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Abdülkadir Develi, şu ifadeleri kullandı: 

“Enerjiyi ne kadar kontrol edebilirseniz fiyatlarda o kadar etkili olursunuz. 1 trilyon dolara varan bir rezervden bahsediliyor, bu şu anlama geliyor: Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede cebinizden çıkmayacak 1 trilyon dolar. Bunun psikolojik etkisinin ben piyasalara olumlu yansıyacağı kanısındayım. 

Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya, Türkiye’nin iddiaları var. Finans, enerji merkezi olma yönünde. Bunları makul düzeyde sürdürülebilir bir şekilde piyasalara, hanehalkına yansıttığınızda olumlu bir gelişme olacaktır. Bu TL’yi de güçlendirecektir. 

"Türkiye ekonomisini dirençli hale getirecektir"

Yeni kuyular olabileceği izlenimlerini elde ettim. 1 trilyon dolar döviz talebinden vazgeçiyorsunuz, bu TL’yi güçlendirecektir. Türk ekonomisini daha dirençli hale getirecektir. 

Bunu kendi sondaj gemilerimizle yapabilmeyi ben ayrıca önemsiyorum. Enerjinin kendi içinde başka bir jeopolitiği var. OPEC fiyatları yukarı tırmandırabiliyor. Bağımsız çalışan bir yapıya sahip enerji. Atılan bu adımların enflasyonla mücadelede ülkemizi güçlendireceği kanısındayım. 

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