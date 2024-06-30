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Dünya Karadeniz dumana büründü! Rusya’dan açıklama: 36 İHA imha edildi! Gece boyunca devam etti!
Dünya

Karadeniz dumana büründü! Rusya’dan açıklama: 36 İHA imha edildi! Gece boyunca devam etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 13:11:00 -
Karadeniz dumana büründü! Rusya’dan açıklama: 36 İHA imha edildi! Gece boyunca devam etti!

Karadeniz'de devam eden Rusya-Ukrayna savaşında üstünlük kurma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. İki bucuk yılı aşkın devam eden savaştan gelen son dakika bilgiler ise dünya kamuoyunun yakın takibinden son olarak Rusya, 36 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna tarafından gece boyunca Rusya topraklarını hedef alan 36 İHA'nın imha edildiği belirtildi. 

36 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık, Telegram platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde 15, Moskova'nın birkaç yüz kilometre güneyindeki Lipetsk bölgesinde ise 9 insansız hava aracının imha edildiğini söyledi. 

Voronej bölgesi üzerinde dört insansız hava aracı ve güneybatı Rusya'daki Bryansk üzerinde bir o kadar da insansız hava aracı imha edildi; Oryol bölgesi üzerinde iki, Belgorod bölgesi üzerinde de iki insansız hava aracı imha edildi. 

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Lipetsk ve Bryansk bölgelerinin valileri, Telegram kanalları aracılığıyla saldırılarda herhangi bir yaralanma veya büyük hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Reuters, Rus yetkililerin Ukrayna saldırılarının yol açtığı hasarın boyutunu çoğu zaman açıklamadığına dikkat çekiyor. Şu ana kadar Ukrayna'dan herhangi bir yorum gelmediğini ancak bilgiyi teyit edemediğini de sözlerine ekledi.
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