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Spor Karadeniz derbisinde kazanan Çaykur Rizespor!
Spor

Karadeniz derbisinde kazanan Çaykur Rizespor!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:56:00 -
Karadeniz derbisinde kazanan Çaykur Rizespor!

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Karadeniz derbisini 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u konuk etti. Karadeniz derbisini 1-0 kazanan Rizespor 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser kaydetti.

Maçın 13. dakikasında Mithat Pala, son adam konumundayken rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü ve Çaykur Rizespor’u 10 kişi bıraktı.

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