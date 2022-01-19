  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Karadeniz derbisinde gülen taraf kim olacak?
Spor

Karadeniz derbisinde gülen taraf kim olacak?

Trabzonspor bugün sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 12:45:00 -
Karadeniz derbisinde gülen taraf kim olacak?

Trabzonspor bugün sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay