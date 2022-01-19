Karadeniz derbisinde gülen taraf kim olacak?
Trabzonspor bugün sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Trabzonspor bugün sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.