Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Terme Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde açılması planlanan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyona başladı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye olarak bu zorlu süreçte tedbirleri üst seviyede tuttuklarını ve normalleşme sürecinde koronavirüsle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Atakum Belediyesi de belirlenen tarihte ve saat aralığında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üzeri vatandaşlar için maske dağıtımına başladı. Belediye ekipleri, gelen talepler doğrultusunda dağıtım işlemlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, koronavirüsle mücadele sürecinde çalışmaların sürdüğünü belirterek "Siz yeter ki evde kalın, biz Atakum'u size getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi, "Evde kal Türkiye" uyarılarına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımına ramazan ayında da devam ediyor.

- Sinop

Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor.

Sinop Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, salgına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Mayıs'ta iş yerlerini açacak kuaför ve berberlere hijyen seti dağıtılacağı bildirildi.

Açıklamada, iş yeri sahiplerinden açıklanan tedbirlere harfiyen uymaları istendi.

Kentte iki ilçeye yönelik uygulanan seyahat yasağı ise devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, Boyabat ile Durağan ilçelerinin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

- Tokat

Tokat'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri, 7 bin paket gıda ve 7 bin paket temizlik malzemesinden oluşan 14 bin ramazan kolisini yalnız yaşayan veya kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara teslim etti.

Ayrıca, hazırlanan 6 bin gıda kolisi de vatandaşlara ulaştırılıyor.

Vali Ozan Balcı, koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların hizmetindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çok güzel işler yaptığını belirterek, devletin imkanları ile vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

- Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin merkezi bölgelerinde ve trafik kontrol noktalarında vatandaşlara maske dağıtımı devam ediyor.

Belediye ekipleri de toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

- Çorum

Çorum Belediyesi, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını toplum sağlığı açısından ücretsiz ilaçlayıp dezenfekte ediyor.



Belediye ekipleri, iş yerlerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının olması için hummalı çalışıyor.

Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.



Belediye ekipleri ayrıca, uzun süredir kapalı tutulan camilerde de temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.



Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 112, 155 ve 156’yı arayarak taleplerini ileten 1796 kişinin ihtiyacı ekiplerce karşılandı.



Kent merkezinde polis ekiplerin maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda denetimleri de sürüyor.

Ekipler, kurallara uymayan kişilere uyarıda bulunup, ihlalleri sürdüren kişilere cezai işlem uyguluyor.

- Kastamonu

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, dezenfeksiyonun kentin birçok noktasında devam ettiği belirtildi.

Pazar alanlarının da kurulmadan önce ve sonra dezenfekte edildiği ifade edilen açıklamada, şehir içi otobüslerin ise her seferin ardından dezenfekte edildiği kaydedildi.