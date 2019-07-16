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Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yeni yol haritasında Trabzon’un Araklı ilçesindeki belirlenen 40 dönümlük alanda TOKİ tarafından 200 konutun inşaatına başlanacak.

16 Temmuz 2019 Salı 10:37
Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yeni rol haritası buradan başlayacak

Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yeni yol haritasında Trabzon’un Araklı ilçesindeki belirlenen 40 dönümlük alanda TOKİ tarafından 200 konutun inşaatına başlanacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Dere yataklarında yer alan binaların tespit edileceği ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma sürecinin planlanacağı eylem planında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Artvin illerinde öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binaların tespit çalışmalarına başlandı. Bölgeden bulunan yaklaşık 19 bin akar dere ve 131 bin kuru dereden birinci derece risk grubundaki 367 derenin taraması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanırken, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken bin 950 adet bina tespit edildi. Riskli bölgelerde yaşayan 2 bin aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacakları konutlara taşıyacak bakanlık, Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir yol haritasıyla başlatacak. İlk olarak, Trabzon’un Araklı ilçesinde 40 dönümlük alanda tespit edilen Özgen ve Yolgören mahallesinde 200 konutun inşaatına TOKİ tarafından başlanacak. 2023 yılına kadar 15 bin konut inşa edilmesinin planlandığı eylem planında dere yatağında bulunan binaların taşınması sürecinde de hiçbir mağduriyet yaşanmayacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:37
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