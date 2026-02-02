  • İSTANBUL
Karadeniz açıklarında deprem oldu!
Gündem

Karadeniz açıklarında deprem oldu!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Karadeniz açıklarında deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Karadeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Karadeniz açıklarında deprem meydana geldiğini açıklandı.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Azak Denizi olarak belirlenirken, depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Karadeniz’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, Karadeniz’e kıyısı bulunan bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği belirtildi.

