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Aktüel Karadağ'daki genel seçimin resmi sonuçları açıklandı
Aktüel

Karadağ'daki genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki ittifak oyların yüzde 35,06'sını alırken, NATO karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak ise yüzde 32,55 oy aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:08:59 -
Karadağ'daki genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

PODGORICA (AA) - Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Devlet Seçim Komisyonu (DIK) tarafından paylaşılan sonuçlara göre, iktidardaki Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı oyların yüzde 35,06'sını aldı.

NATO karşıtı tutumuyla bilinen muhalif Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı oyların yüzde 32,55'ini alırken, bir başka muhalif ittifak "Bizim Ulusumuz Barıştır" ise yüzde 12,53 oy elde etti.

Bir diğer muhalefet ittifakı "Siyahtan Beyaza" oyların yüzde 5,53'ünü alırken, Sosyal Demokratlar (SD) yüzde 4,10, Boşnak Partisi (BS) yüzde 3,98, Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 3,14, Arnavut ittifakları "Şimdi Zamanı" yüzde 1,58, "Oy Birliği" ise yüzde 1,14 oy kazandı.

Diğer parti ve ittifaklar seçim barajını geçemezken, seçime katılım yüzde 76,65 olarak açıklandı.

- Muhalifler, bir farkla mecliste çoğunluğa sahip olacak

Bu sonuçlara göre, 81 sandalyeli ulusal meclisteki dağılım da şöyle oldu:

"Karadağ için Kararlı" ittifakı 30, "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı 10, "Siyahtan Beyaza" ittifakı 4, SD 3, BS 3, SDP 2, "Oy Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Zamanı" ittifakı 1.

Bu sonuçlara göre, muhalif kanattaki üç ittifakın elde ettiği sandalye sayısı 41 olurken, DPS ve geçmiş dönemlerdeki koalisyon ortakları ise çoğunluğu kaybetti.



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