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Aktüel

Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:59:37 -
Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı

PODGORİCA (AA) - Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karadağ'daki camilerde şükür secdesi yapıldı.

Karadağ İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) önceki gün aldığı karar doğrultusunda bugün ülke genelindeki camilerde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı.

Ayasofya kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde ise sela okundu.

Karadağ İslam Birliğinden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'yı kendi parasıyla satın aldığına dikkati çekilerek, "Ayasofya kimsenin elinden zorla alınıp camiye dönüştürülmemiştir, belli bir fiyat karşılığında satın alınmış, ardından vakfedilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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