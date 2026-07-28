Karaciğerimizi gizli tehdit eden sessiz tehlike: Viral hepatit (Hepatit B ve C) enfeksiyonlarıdır! Gizlice ilerler

28 Temmuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından hepatit farkındalık günü olarak dünyada uygulanmakta.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tansu Yamazhan, Hepatit C’nin hiçbir belirti vermeden karaciğeri tamamen tahrip edebildiğini belirtti. Günümüzde 2-3 aylık ilaç tedavisiyle hastalığın yüzde 99 oranında iyileştiğini vurgulayan Yamazhan “Herkes hayatında en az bir kez Hepatit C testi yaptırmalı” çağrısında bulundu.

Hepatit C, yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyerek ciddi karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde halk arasında "sessiz katil" olarak bilinen Hepatit C virüsü, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürüyor. Uzun yıllar boyunca herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilen hastalık, tedavi edilmediğinde karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, toplumda farkındalığın artırılması ve erken tanının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tansu Yamazhan da 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Hepatit C'nin sinsi seyri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve günümüzde ulaşılan tedavi başarısına dikkat çeken Yamazhan, hastalığın erken teşhis edildiğinde büyük oranda tamamen tedavi edilebildiğini belirterek toplumun düzenli tarama konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sarılık yapan Hepatit A ve B virüslerinden farklı olarak Hepatit C'de gözlerde sararma veya idrar renginde koyulaşma gibi belirgin şikayetlerin görülmediğini belirten Prof. Dr. Yamazhan, virüsün bağışıklık sisteminden kaçarak karaciğer hücrelerini ele geçirdiğini ifade etti. Hastaların genellikle sadece hafif halsizlik hissettiğini ve bu nedenle hekime başvurmadığını vurgulayan Yamazhan, şu uyarılarda bulundu: "Hastalık fark edilmeden ilerler. Uzun yıllar sonra karaciğerin tamamen tükenmesi sonucunda karında şişlik, vücutta kanamalar ve bilinç değişiklikleri gibi sirozun en ağır formu gelişir. Hastalar ancak bu evrede ölümle yüz yüze geldiklerinde acil servislere başvuruyor. 'Sessiz katil' tanımı, sürecin çok uzun olmasını ve hastalığın ne yazık ki son evrede fark edilmesini ifade eder."

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Global Hepatit Raporu'na değinen Prof. Dr. Yamazhan, dünyada her yıl 1 milyon yeni Hepatit C vakasıyla karşılaşıldığını ve yaklaşık 250 bin kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Türkiye'nin Doğu Avrupa, Amerika ve Orta Doğu Asya ülkelerine kıyasla daha şanslı bir konumda olduğunu belirten Yamazhan, tüm toplum ele alındığında Türkiye'deki pozitiflik oranının yüzde 0.5 ile yüzde 0.6 civarında seyrettiğini açıkladı. Hastalığın kanda saptanan Anti-HCV testi ve ardından yapılan HCV-RNA moleküler testi ile kesinleştiğini kaydeden Yamazhan, ülkemizde tanıların çoğunlukla kan bağışı sırasında veya ameliyat öncesi rutin tetkiklerde tesadüfen konulduğunu ifade etti. Şikayeti olmayan hastaların hastalık varlığına inanmakta güçlük çektiğini belirten uzmanlar, bu kişilerin vakit kaybetmeden tedaviye yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Hepatit C'nin kan ve kan ürünleri ile temas eden her türlü gereçle bulaşabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Yamazhan; tırnak makası, tıraş bıçağı, diş fırçası, dövme, piercing ile manikür-pedikür aletlerinde yeterli sterilizasyon sağlanmadığı takdirde virüsün kolayca bulaşabileceği uyarısında bulundu. Cinsel temasla veya anneden bebeğe doğum esnasında bulaşın ise daha nadir görüldüğü belirtildi.

Prof. Dr. Yamazhan, özellikle iki risk grubunun mutlaka taranması gerektiğini altını çizdi. 50 Yaşve Üzeri Bireyler: Hastalığın henüz tam bilinmediği 1996 yılı öncesinde kan nakli veya cerrahi işlem yaptıranlar ile hemodiyalize giren orta ve ileri yaş grubu. Kırılgan ve YüksekRiskli Gruplar: Damar içi madde kullananlar, cezaevindeki mahkumlar, zorunlu göçle gelenler, evsizler ve riskli cinsel davranışlarda bulunan bireyler.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılına kadar Hepatit C kaynaklı ölümleri yüzde 65 azaltma hedefine ulaşılması için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tansu Yamazhan, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü vesilesiyle çağrıda bulundu: "Hiçbir şikayeti olmasa dahi her birey hayatında en az bir kez Hepatit C tarama testini (Anti-HCV) yaptırmalıdır. Aynı zamanda aşısı bulunan Hepatit A ve Hepatit B testlerinin de yapılması karaciğer sağlığı açısından büyük önem taşıyor."

Karaciğerimizi gizlice tehdit eden sessiz tehlikeler...

Karaciğerimizi gizlice tehdit eden sessiz tehlikelerin başında kronik karaciğer yağlanması (MASLD) ve yıllarca belirti vermeden ilerleyebilen viral hepatitler (Hepatit B ve C) gelir. Bu durumlar, organ uzun süre sessizce çalıştığı için fark edilmeden ağır hasara yol açabilir.

Sessiz Tehlikenin Türleri

Metabolik Karaciğer Yağlanması (MASLD): Basit yağlanma olarak başlar, işlenmiş gıdalar ve mısır şurubu tüketimiyle tetiklenir.Viral Hepatitler (B ve C): Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşarak yıllarca hiçbir belirti göstermeden karaciğeri içten içe tahrip edebilir.

Neden Tehlikelidir?

Karaciğer, hastalandığında bile uzun süre şikayet üretmez ve kendini gizler. Belirtiler ortaya çıktığında genellikle iş işten geçmiş olabilir.

Sonuçları;

Karaciğerde iltihaplanma

Dokularda sertleşme ve fibrozis

Kalıcı ve geri dönüşsüz siroz

Karaciğer kanseri

Nasıl Korunulur?

Düzenli sağlık taramaları ve kan testleri yaptırın. Hepatit B aşınızı ihmal etmeyin. Şekerli, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Alkol tüketimini tamamen bırakın.

Temel Riskler ve Nedenler

Şeker ve Fruktoz: Paketli gıdalardaki mısır şurubu ve sıvı şekerler karaciğerde doğrudan yağa dönüşür. Hepatit Virüsleri: Hepatit B ve C virüsleri yıllarca sessiz kalarak hücreleri içten içe tahrip eder. Bilinçsiz İlaç Kullanımı: Gereksiz ve aşırı ağrı kesici tüketimi karaciğer yükünü artırır. Obezite ve İnsülin Direnci: Artan bel çevresi karaciğer içi yağlanmayı tetikler.

Korunma Yolları

Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun. Aşırı işlenmiş gıdaları tüketmeyin. Hepatit B aşınızı yaptırın. Doktor kontrolü dışında ilaç kullanmayın. Karaciğer dokusunda sinir ucu bulunmadığı için, yağlanma, hepatit veya siroz gibi ciddi sorunlar ilerleyene kadar vücudumuz bu durumu gizli sinyallerle geçiştirmeye çalışır.

Karaciğerinizi gizlice yoran faktörleri ve bu durumun saklanan gizli belirtilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Karaciğerimizi Gizlice Yoran 5 Tehlike

Yüksek Fruktoz ve Şeker: Hazır gıdalardaki mısır şurubu doğrudan karaciğerde yağ olarak depolanır.

Gereksiz İlaç ve Takviyeler: Bilinçsizce tüketilen ağrı kesiciler ve bitkisel kürler hücreleri zehirler.

Gizli Alkol Dışı Yağlanma: Alkol almasanız bile hareketsiz yaşam ve kötü beslenme siroza yol açabilir.

Hızlı Kilo Vermek: Şok diyetler karaciğere aniden aşırı yağ yüklenmesine neden olur.

Yetersiz ve Düzensiz Uyku: Gece boyunca vücudun kendini temizleme ve detoks süreci kesintiye uğrar.