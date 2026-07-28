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Gündem Sinan Burhan’dan Özel’e ‘Zeydan Karalar’ tepkisi: “Yargılanırken CHP’li temize çıkarsa Yeni Partili!”
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Sinan Burhan’dan Özel’e ‘Zeydan Karalar’ tepkisi: “Yargılanırken CHP’li temize çıkarsa Yeni Partili!”

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Sinan Burhan’dan Özel’e ‘Zeydan Karalar’ tepkisi: "Yargılanırken CHP’li temize çıkarsa Yeni Partili!"

Gazeteci Sinan Burhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Zeydan Karalar beraat edene kadar CHP'de kalacak, sonra bize katılacak" şeklindeki canlı yayın açıklamalarına sert tepki göstererek, bu talihsiz ve acemice sözlerin "Yargılanırken CHP’li temize çıkarsa Yeni Partili!" mantığını ortaya koyduğunu ve yargı sürecini gölgeleyen ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in canlı yayında sarf ettiği akıllara durgunluk veren sözler siyaset gündemine bomba gibi düştü. Cezaevinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için “Aslında bizimle ama mahkeme süreci bitene kadar CHP’de kalacak, beraat ettikten sonra bize katılacak” diyerek skandal bir açıklamaya imza atan Özgür Özel’e en sert tepki gazeteci Sinan Burhan’dan geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, televizyon programında yaptığı “Zeydan Karalar aslında bizimle” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Burhan; “Sayın Özgür Özel’in dünkü televizyon programında, ‘Zeydan Karalar aslında bizimle. Ancak mahkeme süreci devam ettiği için kendisini eleştirmeyin. Beraat edene kadar CHP’de kalacak, beraat ettikten sonra bize katılacak’ şeklindeki sözleri ciddi soru işaretleri doğurdu. Bu ifade siyasi açıdan son derece talihsiz ve acemice bir açıklama olarak değerlendirilebilir” diye yazdı. 

“CHP’DE GÖRÜNMEYE DEVAM EDERKEN BAŞKA BİR OLUŞUMLA BİRLİKTE Mİ HAREKET EDİYOR?”

Sinan Burhan şunları söyledi: “Bu sözler, ‘Zeydan Karalar CHP’de görünmeye devam ederken aslında başka bir siyasi oluşumla birlikte mi hareket ediyor?’ sorusunu gündeme getiriyor. Ayrıca, yargı süreci devam eden bir kişi hakkında beraat edeceği varsayımıyla konuşulması da ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor”

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