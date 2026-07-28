ŞOK'tan beklenen ürünler! İşte 29 Temmuz-4 Ağustos aktüel kataloğu
Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında satışa sunulacak Haftanın Fırsatları aktüel kataloğu yayımlandı.
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Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında satışa sunulacak Haftanın Fırsatları aktüel kataloğu yayımlandı.
Danette İkilim Vanilya Aromalı ve Çikolatalı Puding 64,90 TL Bonfes 1 Alana 1 Bedava Piliç Kangal Sucuk 400 g 195 TL Pizza King Extra Karışık 475 g 209 TL SuperFresh Orman Meyveleri 300 g 209 TL Kocatepe Türk Kahvesi 100 g 74,90 TL Ülker Probis 10'lu 280 g 64 TL Yeşil Mercimek 1KG 57,50 TL
Elidor Güçlü ve Parlak Onarıcı ve Koruyucu Şampuan 650x325 ml 279 TL Dermokil Piramit Saç Maskesi 25 ml 29,90 TL Elidor 7/24 Bakım Kremi Belirgin Bukleler 240 ml 139 TL Pia Kıvırcık Saç Fırçası 159 TL Nilem Sihirli Muhteşem Sıvı Duşakabin ve Fayans Temizleyici 129 TL Rexona Clinical Deodorant 150 ml 249 TL KASA ARKASI İNDİRİMLER La Vache Qui Rit Eritme Peyniri 8x12,5 g 50 TL Tamek Ice Tea Şeftali/Karpuz Çilek/Ananas Mango 6x330 ml 120 TL
Skytech marka 65″ 164 Ekran 4K QLED Whale TV 28.999 TL 55″ 139 Ekran 4K QLED Whale TV 19.999 TL 50″ 126 Ekran 4K QLED Whale TV 17.999 TL Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima 27.999 TL Samsung AR40F18COAM/SK 18000 BTU Klima 37.999 TL Altus ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima ise 23.999 TL
Paşabahçe Kapaklı Kavanoz 2’li (1230 cc) 350 TL Keramika İnci Kulplu Kupa 100 TL Bouquet Dondurmalık 2’li 199 TL Kapaklı Kavanoz 2’li (795 cc) 299 TL Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 250 TL Boncuklu Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 125 TL Kapaklı Cam Saklama Kabı Seti 4’lü 150 TL Silikon Şapkalı Borosilikat Cam Ayak Bardak Pipetli 299 TL
Termos Çanta Desenli 10L 225 TL Kulplu Termos Piknik Çantası 399 TL Jakarlı Plaj Havlusu 175 TL Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 225 TL Kadın Şeffaf Sandalet 225 TL Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59,95 TL Mutfak Tezgah Önü Matı 250 TL Katla-Aç-Öğren Kitap Çeşitleri 225 TL
Gokidy Otomatik Su Atar 599 TL Saklama Kutulu 104 Parça Pastel Blok 599 TL Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 350 TL Barbie Uzun Saçlı Deniz Kızı 599 TL Disney Frozen Elsa ve Anna Bebek 499 TL Minecraft Mini Figürler 100 TL Lisanslı Tekli Köpük 17,95 TL
Grundig Delisia Coffee Espresso Makinesi 14.999 TL Grundig Cam Hazneli Çay Makinesi 2.899 TL Grundig Tradisia Türk Kahve Makinesi 1.999 TL Grundig Kişisel Blender 1.999 TL Grundig Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi 1.499 TL Grundig Botanika İyonik Saç Düzleştirici 649 TL
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