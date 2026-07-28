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Yerel Çakma hakimden pişkin savunma! “Hayatım yalan, hakimliğe özendim”
Yerel

Çakma hakimden pişkin savunma! “Hayatım yalan, hakimliğe özendim”

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Çakma hakimden pişkin savunma! "Hayatım yalan, hakimliğe özendim"

Silivri'deki evinde hakim cübbesi ve 1 milyon Euro değerinde külçe altın ve senet ele geçirilen Kubilay Akyol ve kendisine yardım ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Akyol'un ifadesinde sarfettiği "Yalan üzerine kurduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim" itirafı dosyaya damga vurdu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 24 Temmuz 2026 tarihinde düğmeye bastı. Sahte kimlik ve unvanla çevresini kandırdığı iddia edilen Kubilay Akyol ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet resmi hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın ve muhtelif miktarda döviz ile çok sayıda borç protokolü ve dijital materyal ele geçirilildi.

 

PARK ALANI NEDENİYLE ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre Kubilay Akyol'un, yalnızca sosyal çevresinde değil, günlük hayatının her alanında kendisini "Adalet Bakanlığı'nda görevli hakim" olarak tanıttığı belirlendi.

Akyol'un oturduğu mahallede bina önündeki park alanını "Aracıma bomba konulabilir, bu nedenle araç sürekli kamera açısında durmalı" bahanesiyle kapatmaya çalıştığı, çevre sakinleriyle yaşadığı bu gerginlik nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce CİMER'e şikâyet edildiği de ortaya çıktı.

 

YALAN ÜZERİNE KURULMUŞ BİR HAYATIM VAR

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kubilay Akyol, sosyal medyada da kendisini hakim olarak tanıttığını belirterek suçlamaları kabul etti. Akyol'un ifadesinde yer alan şu sözler soruşturma kaydına girdi:

"Sosyal medyada da kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim."

 

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim cübbesini temin ettiği öne sürülen Asuman Bakaç ile avukat Halil İbrahim Alagöz ise suçlamaları reddetti. Her iki şüpheli de Kubilay Akyol’un gerçek kimliğini bilmediklerini ve onun tarafından kandırıldıklarını savundu.

Mahkeme; kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve iddiaların ciddiyeti nedeniyle Kubilay Akyol, Asuman Bakaç ve Halil İbrahim Alagöz'ün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

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