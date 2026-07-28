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Dünya Yaşanan patlama paniğe yol açtı! Depremden sonra AVM’de mahsur kaldılar
Dünya

Yaşanan patlama paniğe yol açtı! Depremden sonra AVM’de mahsur kaldılar

Yeniakit Publisher
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Japonya'nın Kumamoto bölgesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından Aeon Mall alışveriş merkezinde patlama yaşandı ve binanın ikinci katının bir bölümü çöktü. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı olayda arama kurtarma çalışmaları sürerken, henüz bir can kaybı bildirilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto bölgesini sarsan 7.1 büyüklüğündeki deprem, büyük bir faciayı da beraberinde getirdi. Depremin ardından Kumamoto'nun Kashima kasabasındaki Aeon Mall alışveriş merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Japon itfaiyesi ve polisinden yapılan açıklamalara göre, patlamayla birlikte binanın ikinci katının bir bölümü çöktü ve çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yerel basında yer alan bilgilere göre patlama, depremden yaklaşık bir saat sonra meydana geldi. Bölgedeki çalışanlar patlamadan önce yoğun gaz kokusu aldıklarını ve büyük bir patlama sesi duyduklarını aktardı. Ancak yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.


ÖLÜ SAYISI AÇIKLANMADI

Şu ana kadar alışveriş merkezindeki patlamaya ilişkin resmen doğrulanmış bir can kaybı bulunmuyor. Yetkililer çok sayıda kişinin mahsur kaldığını doğrularken, yaralıların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Deprem genelinde ise en az 50 kişinin yaralandığı, bazı evlerin çöktüğü ve çok sayıda yapının hasar gördüğü açıklandı.

150 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TAHLİYE ÇAĞRISI

Depremin ardından Ariake Denizi ve Yatsushiro Denizi kıyıları için tsunami uyarısı yapılırken, yaklaşık 150 bin kişiden tahliye merkezlerine gitmeleri istendi. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken tren seferleri durduruldu, yollar ve köprülerde ciddi hasar oluştu. Yetkililer, sığ odaklı deprem nedeniyle güçlü artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulundu.

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