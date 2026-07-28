Emeklilere Türkiye Sigorta’dan Özel Avantajlar

Sigortacılığı toplumun daha geniş kesimleri için erişilebilir kılmayı amaçlayan SGK emeklilerine özel kampanya, Ankara’da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Kampanya kapsamında, Emekli Dijital Kart sahiplerine Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimler ile vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunuluyor. Türkiye Sigorta, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla emeklilerin ihtiyaç duyduğu güvence çözümlerini avantajlı koşullarla erişilebilir hale getiriyor.

Kampanyaya ilişkin iş birliği protokolü; Ankara’da düzenlenen toplantıda, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak arasında imzalandı.

Avantajlar somut olarak şu şekilde belirlendi:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında, ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 hoş geldin indirimine ilaveten yüzde 15 emekli indirimi sağlanıyor. Konut Sigortasında yüzde 30, Kasko Sigortasında yüzde 10, Trafik Sigortasında yüzde 5 indirim sunulurken tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabiliyor. Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkânı tanınıyor.

Kampanya, 29 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak.

Bu aradaTamamlayıcı Sağlık Sigortasında indirimlere ek olarak; ilk kez TSS poliçesi alacak emeklilerimize özel sigortalanma yaş sınırı64’ten 70’e kadar yükseltildi.Böylece, dahafazla emeklinin bu güvenceden yararlanabilmesine imkân sağlandı.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran SGK emeklilerine; limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak; göz muayene ve diş sağlığı tarama paketi, check-up, online doktor muayene hizmeti ve daha birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı Asistans Hizmet Paketi de sunuluyor.

Konut Sigortası ile emekliler, deprem başta olmak üzere; yangından doğal afetlere, hırsızlıktan su baskınına, elektronik cihaz hasarlarından cam kırılmasına, komşuluk ve kiracılıktan kaynaklanan mali mesuliyetlere kadar günlük hayatta karşılaşılabilecek pek çok riske karşı evlerini ve eşyalarını kapsamlı şekilde güvence altına alıyor.

Kampanya kapsamındaki Kasko Sigortası, emeklilerin araçlarını çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel, dolu ve diğer doğal afetler gibi beklenmedik risklere karşı korurken; geniş teminat yapısı, yaygın anlaşmalı servis ağı ve orijinal parça garantisiyle kapsamlı bir güvence ve yüksek hizmet standardı sunuyor.

SGK Başkanı Yunus Elitaş iş birliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Toplantının açılışında konuşan SGK Başkanı Yunus Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, emeklilerin kamu hizmetlerinden daha fazla fayda sağlamalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Elitaş, 86 milyon vatandaşın refahının aynı zamanda Türkiye’nin de refahı ve gücü olduğunu ve emeklilerin de bu refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını söyleyerek, “Emeklilerimizin her daim yanında olduk, başımızın tacı yaptık. Bildiğiniz gibi 2024 yılı ülkemizin kalkınmasına emekleri ile katkıda bulunmuş olan emeklilerimize verilen değeri ortaya koymak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmişti. ‘Türkiye Yüzyılının Emektarları’ olan emekli vatandaşlarımızın refah ve esenliklerini desteklemek, emeklilerimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak potansiyellerini kullanabilmeleri ve sosyal yaşamlarını güvence altına almak için sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan pek çok hizmet devreye alınmıştı.” dedi.

17 milyon emeklinin faydalanabileceği örnek bir iş birliğini hayata geçirildiğini duyuran Elitaş, SGK ile Türkiye Sigorta arasında "Dijital Emekli Doğrulama Servisi İş Birliği ve Veri Paylaşım Protokolü’nün imzalandığını söyleyerek, “28 Temmuz tarihinde imzalanan protokol ile emeklilerimizin Türkiye Sigorta tarafından sunulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko, Trafik ve Konut Sigortasına yönelik düzenlenecek indirim kampanyalarından güvenli, hızlı ve kolay şekilde yararlanabilmelerinin önü açılmıştır. Protokol kapsamında geliştirilen Dijital Emekli Doğrulama Servisi ile kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden oluşturdukları Emekli Dijital Kart bilgisi, vatandaşımızın açık rızasının bulunması halinde doğrulanarak işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir.” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan herhangi bir fiziki belge talep edilmeyeceğini, doğrulama işlemlerinin tamamen dijital ortamda, güvenli ve hızlı bir şekilde yapılacağını belirten Elitaş, “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve kamu hizmetlerinde etkinliği artırmayı hedefliyoruz. Türkiye Sigorta ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek bir kamu-özel sektör iş birliği modeli oluşturacağına yürekten inanıyor, emeklilerimize sunulacak avantajlı kampanyaların ülkemize ve tüm emeklilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İş birliğine verdikleri desteklerden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta olarak, toplumun her kesiminin sigortaya erişimini artırmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Ülkemize uzun yıllar emek vermiş, üretimine, kalkınmasına ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sunmuş emeklilerimizin sağlık, araç ve konutlarının güvence ihtiyaçlarına kapsamlı, erişilebilir ve avantajlı çözümler sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu kampanyayı, vatandaşlarımıza doğrudan dokunan ve sosyal fayda üreten önemli bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğuyla geliştirilen bu iş birliği sayesinde Emekli Dijital Kart sahibi vatandaşlarımız; Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimlerden yararlanırken, vade farksız 12 taksite varan ödeme kolaylığına da sahip oluyor. Bununla birlikte, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında sektörde ilk kez sigortalanma yaşını 70’e kadar yükselterek daha fazla emeklimizi güvence kapsamına alırken, genişletilmiş asistans hizmetlerimizle poliçe teminatlarının ötesine geçen bir hizmet anlayışı sunuyoruz.”