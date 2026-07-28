O anlar böyle görüntülendi! Denizde can pazarı yaşandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Silivri’de denize giren 58 yaşındaki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Jet skiyle müdahale eden cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Silivri’nin Selimpaşa Halk Plajı’nda denize giren 58 yaşındaki kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Olay, dün 14.00 sıralarında Selimpaşa Halk plajında yaşandı. Plajda denize giren 58 yaşındaki bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı fark eden İBB Cankurtaran ekipleri, kişinin olduğu yere jet skiyle ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.