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Kadın - Aile Karaciğeri yeniliyor, karnı dümdüz yapıyor: Taze nane yaprakları ile yapılır...
Kadın - Aile

Karaciğeri yeniliyor, karnı dümdüz yapıyor: Taze nane yaprakları ile yapılır...

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Karaciğeri yeniliyor, karnı dümdüz yapıyor: Taze nane yaprakları ile yapılır...

Genç görünmenin temel mantığı büyük oranda iç organlarınızla alakalı bir durumdur karaciğer, vücudumuzun önemli organlarından biridir. Karaciğer iltihaplanmasının karaciğer kanserine sebebiyet verdiğini söylenen uzmanlar, sağlıklı kalabilmek adına taze nane yapraklarını tuketin diyerek tavsiye ediyorlar...

Genç görünmenin temel mantığı büyük oranda iç organlarınızla alakalı bir durumdur. Hatta; alerji düzeyiniz, sivilceleriniz, fazla kilolarınız da bununla alakalıdır.

Yanlış beslenmenin ve hareketsiz bir yaşamın sonucu vücutta serbest radikal ve toksik madde miktarı artmaktadır. Bu maddelerle savaşan besinlerin alınmaması ise başka bir boyuttur. bu çift etki, sizi bir olumsuz sürecin içine sokacaktır.

Sağlıklı ve işlevsel bir karaciğere sahip olmak için iki şeye ihtiyacımız var: sağlıklı bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları.

Ancak, bu modern çağlarda ulaşmak ve elde etmek güçtür. Bir şekilde fast food ve sağlıksız ürünler yemeye mecburuz, çünkü işyerinde daha fazla yemek yapmaya veya kalmaya vakit yok, bu yüzden toksinlere maruz kalıyoruz.

Karaciğerimiz her zaman korunmalıdır çünkü çalışmaları bizim için hayati önem taşımaktadır. Bunu başarmak için, sık sık onu temizleyip detoks yapmamız gerekir.

Karaciğerimiz detoks adı verilen bu işleme ihtiyaç duyar; çünkü işlevi vücudumuzu temizlemek ve içindeki zararlı toksinleri temizlemek ve sadece protein emiliminde yardımcı olmaktır.

Karaciğer problemlerini tanımak için zorlandıklarından daha uzun sürebilir, bu yüzden bu süre zarfında karaciğeri temizlemeye ve sağlıklı bir şekilde yemeye çalışın. Karaciğer zaten hasar alırsa, gelecekte daha küçük ve daha ciddi sorunlarla saldırıya uğrayacaksınız.

Bu organı temizlemek için çok basit ve doğal bir yoldur!  Karaciğerdeki hasarı bıçak gibi kesiyor.

KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN KARIŞIM

1 Adet limon suyu
2 Adet portakal suyu
7-8 Tane taze nane yaprağı
1 litre su
2 yemek kaşığı organik bal

Kaynatıp suyu kaynatın. Ardından, nane yaprakları ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Birkaç dakika soğuması için ateşten çıkarın ve ardından portakal / limon suyunu hem rendelenmiş limon kabuğuyla birlikte ekleyin.

Sonunda karışım soğuduktan sonra balla karıştırın. Bu karışım haftada 2 kere yapılacak. 1 ay boyunca.

Bu içeceği sıcak veya soğuk olarak yudumlayın. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler, ve sindirim sisteminizin işini de kolaylaştırıp zayıflatır!

Karaciğeri besleyen dünyanın en yüksek mentol oranına ve en keskin kokusuna sahip nane,

Termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı yaz aylarında, insan vücudu iç dengesini koruyabilmek için olağanüstü bir çaba harcıyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte hızlanan terleme mekanizması, sadece su kaybına değil, aynı zamanda vücut için vazgeçilmez olan minerallerin de tükenmesine yol açıyor. Uzmanlar, yaz aylarında sağlıklı kalabilmek adına şu pratik adımların yapın diyor: “Susama hissinin gelmesi kesinlikle beklenmemeli, su tüketimi günün bütününe dengeli bir şekilde yayılmalıdır. Yetişkin bir bireyin yaz döneminde ortalama 2.5 ila 3 litre su tüketmesi şarttır ve bu miktar fiziksel aktiviteye göre artırılmalıdır. Sade su tüketmekte zorlanan kişiler, taze nane yaprakları veya salatalık ilave ederek içimi kolaylaştırabilir.

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