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Karaciğerdeki yağlanmayı durduran kür!

Karaciğer yağlanması son zamanlarda sık sık rastlanılan bir hastalık olmaya başladı. Halbuki karaciğerin hasar alması en zararlı durumlardan biridir. Peki ama karaciğer yağlanması nasıl durdurulur? Karaciğer yağlanması nasıl olur? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 08:00
Karaciğerdeki yağlanmayı durduran kür!

Karaciğer yağlanması paketli, sağlıksız ve bol yağlı yiyeceklerin fazla tüketilmesi sonucunda meydana gelebilir. En belirgin özelliği, yüzde sivilceler ve farklı renk tonlarında bir cilde sahip olmak.

Birçok hastalığı da beraberinde getiren karaciğer yağlanmasını durdurmak aslında çok da basit.

Evde uygulayabileceğiniz bir yöntemle, karaciğerinizdeki bütün mikrobu kurabilir ve vücuttaki iltihabı atabilirsiniz.

Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

1 kaşık zeytinyağına, 12 damla doğal limon suyu sıkıp, sabah aç karnınıza içmelisiniz.

3 ay tekrarlayacağınız bu kürü, bir ay ara verip, 3 ay yine uygulamalısınız.

Bu kür, boş mide içerisinde hemen vücuda yayılacak ve etkisini en kısa sürede gösterecektir.

Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak için bu çay birebir!

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:00
  1. Karaciğer yağlanması nasıl geçer
  2. Karaciğer nasıl temizlenir
  3. Karaciğer yağlanması nasıl durdurulur
  4. karaciğer neden yağlanır
  5. Karaciğer neden yağlanır?
  6. Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?
  7. Karaciğeri temizleyen kür
  8. Sivilce gideren kür
  9. Vücuttaki iltihabı atan kür

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