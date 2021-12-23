Karaciğerin; vitamin ve minerallerin depolanması, kan pıhtılaşma faktörlerinin üretimi, enzim ve protein sentezi, yağ ve şekerin depolanması, alkol, ilaç ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi pek çok hayati görevi bulunur. Tüm bunlardan dolayı sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir karaciğere ihtiyaç vardır.

Karaciğer yağlanmasını tedavi eden sebze

Enginar

Karaciğer dostu besinler denildiğinde şüphesiz ilk akla gelen enginardır. Besin ögesi içeriği oldukça zengin olan enginar; A, C ve B vitaminleri ile potasyum, manganez ve kalsiyum gibi mineralleri önemli miktarlarda içerir. Bunların yanı sıra enginarda bulunan "Ciarin" adlı bileşen karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, böbrekler ve bağırsakların çalışma düzenini destekler.

Karaciğeri yenileyen enginar kürü nasıl yapılır?

Bir litre suyu geniş bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içine enginarları koyun ve 20 dakika haşlayın. Ardından tencereyi ocaktan alın ve suyu cam bir kavanoza süzün. Enginar suyu ılıdıktan sonra limon suyunu ilave edin. Son olarak da balı ekleyin

Enginar nasıl yenir ve tüketilir?

Yaprakları soyulmuş enginar kalbi ile zeytinyağlı veya etli yemekler hazırlayabilirsiniz. Enginar kalbini küçük doğrayarak salatalara ekleyebilirsiniz. Enginar kalbini küçük küçük doğrayarak çorbalarınıza ekleyebilirsiniz.

Enginarın diğer faydaları

Enginar, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olmasından dolayı dolaşım ve sindirim sistemi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kanı temizler, kötü kolesterolü (LDL) düşürüp iyi kolesterolü dengeler. Enginarın bir diğer sağlık yararı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktır.

Karaciğer yağlanmasını tedavi eden diğer sebzeler

Kara lahana, enginar, ıspanak, marul, turp, hardal, roka gibi sebzeler iyi miktarda A, C ve K vitaminleri, kalsiyum ve antioksidanlar içerir. Bütün bunlar iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi, yağlı karaciğer gelişiminden korunmaya yardımcı olabilir.

Karaciğer yağlanması neden olur?

Sağlıklı insanlarda karaciğerde az miktarda yağ bulunması normaldir ve bu düzey korunduğu sürece bireylerde herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmaz. Fakat sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve kötü alışkanlıklar nedeniyle bu yağ miktarının aşırılaşması sonucunda karaciğer yağlanması oluşur.

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

Çabuk yorulma.

İştahsızlık.

Mide bulantısı ve kusma.

Sarılık.

Karaciğer yağlanması ağrı yapar mı?

Çabuk yorulma, iştahsızlık gibi semptomlarına ek olarak karaciğer yağlanması, cilt üzerinde bazı değişikliklere yol açabilir. Yağlanmanın aşırıya kaçması halinde karın sağ üst kısmında anormal bir ağrı gelişebilir. Aynı zamanda bu hastalıktan muzdarip pek çok kişi karaciğeri temizleyen yiyeceklere yönelmektedir.

Karaciğer yağlanması nerelerde ağrı yapar?

Birçok vakada, karaciğer yağlanması genellikle herhangi bir belirgin semptoma neden olmaz. Ancak karaciğer yağlanması belirtileri arasında karnın sağ üst tarafından şiddetli ağrı veya kişinin aşırı yorgunluk hissetmesiyle gelişen vakalar da mevcuttur