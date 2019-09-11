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Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer yağlanması bitkisel nasıl tedavi edilir

Cildin aynası karaciğerdir. Günümüz insanın en çok muzdarip olduğu sorunların başında karaciğer yağlanması gelmekte. Karaciğer yağlanması bir çok hastalığın da tetikleyicisidir. Hormonal dengesini de bozar, şekere olan yatkınlığı artırır, sabahları kalktığın yorgunluk hissi oluşur. Bu tip şikayetlerin sebebi karaciğer yağlanması olabilir. Peki karaciğer yağlanmasını önleyen formül nedir? Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer yağlanması bitkisel nasıl tedavi edilir? Karaciğer yağlanmasını ne temizler? İşte detaylar.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:21
Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer yağlanması bitkisel nasıl tedavi edilir

Cildin aynası karaciğerdir. Günümüz insanın en çok muzdarip olduğu sorunların başında karaciğer yağlanması gelmekte. Karaciğer yağlanması bir çok hastalığın da tetikleyicisidir. Hormonal dengesini de bozar, şekere olan yatkınlığı artırır, sabahları kalktığın yorgunluk hissi oluşur. Bu tip şikayetlerin sebebi karaciğer yağlanması olabilir. Peki karaciğer yağlanmasını önleyen formül nedir? Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer yağlanması bitkisel nasıl tedavi edilir? İşte detaylar.

Karaciğerdeki bozukluklarlar doğrudan cildi bozar. Karaciğer sağlıksız çalıştığında bu sorun cilde yansır Zayıflayarak iç organlardaki yağlanmayı engelleyemezsiniz. 3. Derece karaciğer yağlanması kalp krizi geçirme riskini artırır. Karaciğer yağlanması bir çok hastalığın da tetikleyicisidir. Karaciğer yağlanmasına karşı maydonoz limon kürünü uygulayın. Aşağıda tarifini vereceğimiz bitkisel kür karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırır. 

Karaciğer yağlanmasına karşı bitkisel kür

Maydonoz, limon suyu karıştırıp blenderdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı sabah aç karnına kahvaltıdan 15-20 dakika önce için 5 gün ara verin bir 15 gün daha uygulayın. 

Karaciğeri yenileyen ve arındıran kür

1 kahve fincan sızma zeytinyağı,

2 diş ezilmiş sarımsak,

5 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5 damla taze sıkılmış limon suyu karıştırılıp 15 gün boyunca aç karnına tütekilmeli.

Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:21
  1. Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?
  2. Karaciğer yağlanması bitkisel nasıl tedavi edilir
  3. Karaciğeri yenileyen ve arındıran kür
  4. Karaciğer yağlanmasını ne temizler?
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  15. Karaciğer yağlanması için hangi testler yapılır?

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