Karaciğer sağlını korumak için bu besinleri tüketin

Sağlıklı bir vücut için beslenme önemli bir yer tutarken, siroz veya kronik karaciğer hastaları için doğru beslenme hayati önem taşıyor. Sağlıklı kişilere göre neredeyse 2 misli enerji ve proteine ihtiyacı olan kronik karaciğer hastalarının basit şeker, hazır market ürünleri ve fast food beslenme tarzından uzak durması gerekiyor. Gastroenteroloji bölümünden Doç. Dr. Oya Yönal, karaciğer hastalıklarında beslenmenin önemi ve tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.

Enginar: A ve B vitaminlerinden zengindir. İdrar sökücü ve antioksidan özelliği bulunan enginar karaciğer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

Multivitamin desteği: Kronik karaciğer hastalarına antioksidan ve multivitamin preperatlarının verilmesi önem taşımaktadır.

Bulgur ve baklagiller: Çay şekeri, çikolata, bal, reçel, kola, gazoz gibi basit şekerli gıdalar az tüketilmelidir. Basit şekerler kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine neden olur. Bunun yerine kan şekerinde ılımlı yükselmeye neden olan ve kan şekerinin uzun sürede istenen düzeyde kalmasını sağlayan bileşik şekerli gıdalar önerilir. Karaciğer hastalarında makarna, bulgur, sebzeler, baklagiller, sütlü tatlılar, bulgur pilavı gibi bileşik şeker içeren gıdalar önerilir.

Hazır gıdalar: Fastfood, hazır market ürünleri, sosis, sucuk, salam tüketimi kronik karaciğer hastalarının uzak durması gereken gıdalar arasındadır.

Et ve yumurta: Bir yumurta büyüklüğündeki et, bir yumurta ve 4 yemek kaşığı bakliyata eşdeğerdir. Beslenme de değişim bu oranlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Süt ürünleri: Bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir kibrit kutusu peynir ve 2/3 kibrit kutusu kaşar peyniri eşdeğerdir. Yoğurt tüketilen gün ona karşılık gelen süt veya peynir azaltılmalıdır.

Tahıllar: 2 dilim ekmek, 4 yemek kaşığı makarna, pirinç pilavı ve bulgur pilavına eşdeğerdir. Günlük denge bu oranlara göre ayarlanmalıdır. Kronik karaciğer hastaları ve özellikle siroz hastalarında özel beslenme programı düzenlenmelidir. Sağlıklı bireylere göre bir buçuk misli enerji ve protein gereksinimleri olan karaciğer hastalarının gereksiz yere protein ve diyet kısıtlamasına yönelmesi beslenme yetersizliğine ve hastalığın ilerlemesine neden olabilmektedir.

YEŞİL ÇAY

Günlük olarak yeşil çay içerek vücudunuzun hidrasyon seviyelerini artırabilir, toksinler ve yağların dışarı atılmasına yardımcı olabilirsiniz. 2002 yılında Obezite Uluslararası Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre yeşil çayda bulunan kateşinlerin lipid katabolizmasını uyarmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu da karaciğerde yağ birikimini önlemeye yarar. Bu sağlıklı içecek karaciğeri alkol gibi zararlı toksik maddelerin etkilerinden de korur. Yeşil çay aynı zamanda karaciğer hastalığını önlemeye de faydalıdır. 2009 yılında Kanser Nedenleri ve Kontrolü için yayımlanan bir çalışmaya göre yeşil çay içmek karaciğer kanserine yakalanma riskini de daha aza indirmektedir. Günlük 2-3 bardak yeşil çay tüketilmelidir. İsterseniz yeşil çayı balla ile tatlandırabilirsiniz.

LİMON

Limon içerdiği antioksidan nedeniyle detoksifikasyon ve karaciğerdeki enzimleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca limon yüksek miktarda C vitamini de içermesi nedeniyle karaciğerdeki enzimlerin sindirilmesine de yardımcı olur. Limon aynı zamanda karaciğer tarafından mineral emilimini artırmaya da yardımcı olur. Bir sürahiye 1 limon suyunu ekleyin. Hatta sürahiye doğranmış limon da ekleyebilirsiniz. Düzenli olarak bu sudan için. İsterseniz içine biraz bal da ilave edebilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak karaciğeri temizlemek için harika bir yoldur. Toksinleri dışarı atmaya yarayan sarımsak aynı zamanda enzimler için de fayda sağlıyor. Sarımsak aynı zamanda karaciğerde oluşan toksik hasarın temizlenmesi sürecine de yardımcı olan alisinin ve selenyum adlı iki doğal bileşik içermektedir. Sarımsak karaciğerin işleyişini engelleyen kolesterol ve trigliserid seviyelerini azaltmaya yarar. Karaciğerin sağlığı için pişmiş sarımsak yerine kıyılmış ya da taze çiğ sarımsak tüketin.

ELMA

Günde bir elma tüketimi karaciğer sağlığını korumanın önemli bir sırrıdır. Elmada bulunan pektin karaciğeri çalıştırarak liflerin çözünmesine ve kolesterole neden olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca elma kanserojen ve diğer toksinleri temizlemeye yarayan besinler de içerir. Karaciğeri temizlemek için her türlü elmayı tüketebilirsiniz. Ancak organik elma seçimine özen gösterin. Günlük olarak bir bardak elma suyu ya da taze elma tüketin.

GREYFURT

C vitamini, pektin ve antioksidanlar açısından zengin olan greyfurt karaciğerin doğal olarak temizlenme sürecine yardımcı olur. Greyfurt ayrıca glutatyon ve antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek karaciğeri güçlendirir. Glutatyon ağır metallerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca greyfurt flavonoid sayesinde de yağ yakmaya yardımcı olmaktadır. Her gün kahvaltıda küçük bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içerek tüm meyvelerin keyfini çıkarın.

PANCAR

Pancar karaciğerin temizlenmesinde ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde etkili olan başka bir güçlü yiyecektir. Flavonoidler ve beta karoten açısından zengin olan pancar karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca pancarda doğal kan temizleyicileri de bulunmaktadır. Diyetinize günlük olarak taze pancar ya da meyve suyunu ekleyin. 1 adet doğranmış ya da rendelenmiş pancara 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve yarım fincan limon suyu ekleyerek karaciğeri temizlemek için güçlü bir salata hazırlayın.

HIZLI KİLO VERMEK KARACİĞERİ YAĞLANDIRIR

Beslenme bozukluklarının nedenleri arasında; yetersiz gıda alımı, emilim sorunları, protein sentezinde azalma, yağ oksidasyonunda artma, insülin direnci ve enerji kaybının artması gelmektedir. Siroz gelişmemiş kronik karaciğer hastalarının bilinen dengeli beslenme kurallarına uymaları yeterlidir. Günde 0,8-1 gr protein, 30-35 kalori enerji almaları gereken yetişkin hastaların gereksiz ilaç kullanımından ve özellikle alkolden uzak durmaları gerekmektedir. Aşırı kilolu ve obez kişilerde karaciğer yağlanması gelişebileceği gibi hızla kilo vermek de aynı etkiye neden olabilmektedir.