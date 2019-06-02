Karaciğer nakliyle başlayan yeni hayatının 1. yaşını kutladı

Tam 9 yıl siroz hastalığı ile mücadele ettikten sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen kadavradan karaciğer nakli ile hayata dönen 67 yaşındaki Emine Yağmur için nakil ekibinin de katıldığı birinci doğum günü partisi düzenlendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadavradan gerçekleştirilen karaciğer nakli ile hayata dönen 67 yaşındaki Emine Yağmur’un “Yeniden doğduğum gün” dediği birinci yaşı, hastanede nakil ekibinin de katıldığı törenle kutlandı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen doğum günü partisinde, sevinç gözyaşları döken Emine Yağmur, üzerinde “Karaciğer nakli ile başlayan yeni hayatının 1. yılı kutlu olsun. Nakil Ekibi” yazılı pastayı, alkışlar arasında kesti.

Doğum yılının 1952 olduğunu ancak, doğum ayı ve gününü bilmediğini belirten Emine Yağmur, “Benim doğum günüm 9 yıl siroz hastalığı ile mücadele ettikten sonra hayata döndüğüm karaciğer naklimin yapıldığı gündür. Bana tıpkı bir bebek gibi özenle bakıldı. Nakil ekibinin başındaki değerli hocamız Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma HastanesiKaraciğer Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar ise hastanelerinde kadavradan karaciğer naklinin ilk kez Emine Yağmur’a gerçekleştirildiğini ve bunun nakil bekleyen diğer hastalar için umut olduğunu söyledi.

Bugüne kadar hastanede 19 başarılı karaciğer nakli gerçekleştiren ekibin başında bulunan Doç.Dr. Süleyman Çetinkünar, ülkemizde kadavradan naklin çok yetersiz olduğuna dikkati çekerek, “Bizim dileğimiz hastamızın, nakil bekleyen diğer hastalara umut olmasının yanı sıra bağış konusunda da farkındalığın oluşmasıdır. Bizim için de en büyük motivasyon kaynağı yeni hayatlarına başlayan hastalarımızı sağlıklı ve mutlu görmektir” diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, organ nakli gibi üst düzey cerrahilerin yapılması için büyük imkanlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Çetinkünar, “Hem kadavradan hem canlı vericiden başarıyla nakil yapabilecek donanımlı ekip ve tıbbi imkanlara sahibiz” dedi.