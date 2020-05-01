Karaciğer kanserinin semptomları nelerdir?

Karaciğerin kendi hücresinden kaynaklanan kötü huylu (habis) tümörlere primer (birincil) karaciğer kanseri denmektedir. Karaciğerin kendi hücrelerinden çıktığı için hepatosellüler (karaciğer hücreli) karsinom adı ile anılır. En sık görülen ve en ölümcül tümörlerden biridir. İşte karaciğer kanseri ile ilgili tüm detaylar...

Risk faktörleri

- Hepatit B virüsü enfeksiyonları

- Hepatit C virüsü enfeksiyonları

- Hepatit D virüsü enfeksiyonları

- Aflatoksin (aspergillus flavuszehiri)

- Sirozlar

- Genetik, konjenital, metabolik hastalıklar

- Hemakromatozis, Wilson, Glikojen depo hastalığı

- Kimyasallar; Nitritler, hidrokarbonlar, solventler

- Tüm bunların karışımı yani multifaktöryel

Karaciğer kanserinin belirtileri

Karaciğer kanserinin erkenden çok özgün bir bulgusu yoktur. O nedenle de tanı konduğunda kanser genellikle büyük boyutlara erişmiş olarak bulunur. Sıklıkla, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, sarılık, karında sıvı toplanması gibi bulgular görülür. Bazen karın sağ üst tarafında ağrı dolgunluk hissi olabilir. Kanserin zemininde genellikle kronik bir karaciğer rahatsızlığı (örneğin: siroz) bulunduğundan ve bu hastalıklar da genellikle benzer bulgular verdiğinden olay karışabilir.

Karaciğer kanserinin semptomları

- Bedenin sağ tarafında, özellikle karnın üst kısmında veya sağ kürek kemiğinin etrafında ağrı veya rahatsızlık

- Göğüs kafesinin altında sağ tarafta sert bir yumru

- Açıklanamayan kilo kaybı

- İştah kaybı

- Sarılık, cildin ve gözün beyaz bölümünün sarı olması

Karaciğer kanserinin tedavisi

- Cerrahi rezeksiyon (lobektomi, sag veya sol hepatektomi. vb.)

- Karaciger nakli (kadavradan veya canlı vericiden )

- Alkol enjeksiyonu (%95 etanol)

- Cryotherapi (dondurma),

- Devaskülarizasyon (Tümörün kanlanmasını ortadan kaldırmak),

- Kemo-embolizasyon (Onkolojik ilaçlar, tümörü besleyen damarın tıkanması)

- Kemoterapi (onkolojik ilaçlar)

- Termoterapi (Radiofrequency ablation-RFA)

Tedavi edilemeyen karaciğer kanserinin sonuçları kötüdür. Böyle bir vakada beklenen yaşam süresi 6-9 ay kadardır. En etkili yöntem tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi yapılabilmesi ise tümörün evresine ve etrafa yayılım olup olmamasına, hastada bir karaciğer hastalığı var ise bunun derecesine bağlıdır. Karaciğer dışına atlamış bir karaciğer kanserinde cerrahinin yeri yoktur. Cerrahinin başarısı tümörün çapı ile de alakalıdır. Çapı 5cm olanlara kıyasla çok daha iyidir. İdeal şartlarda (5cm, tek, yayılımı olmayan) yapılan cerrahi çıkarımlardan sonra beklenen 5 yıllık sağ kalım %60 civarındadır. Cerrahi uygulanamayan vakalarda kemoembolizasyon, kemoterapi, alkolenjeksiyonu, radyofrekans ablasyonu gibi yöntemler kullanılabilir. Uygun vakalarda bunlar cerrahi ile birlikte de kullanılabilir.

Bitkisel tedavi mümkün mü?

Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerle (Çörekotu, Polen, Spirulina) karaciğer kanserinin gelişimi durdurulabilir ve kendi kendini onarması sağlanabilir.