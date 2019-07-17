Karaciğer büyümesi ve yağlanması belirtileri

Karaciğer; abur cubura, kötü alışkanlıklara, strese, bastırılmış duygulara, kirliliğe ve benzeri olumsuzluklara karşı, tepkimeye girebilen bir organdır. Dolayısıyla her türlü vücudu direkt olarak etkiler.

Vücuda giren her besin, karaciğerde süzülür. Dolayısıyla yenen zararlı besinler, karaciğeri olumsuz etkiler ve iltihaplanmasına ya da yağlanmasına sebep olur.

1-Gece uykusu

Gece 1-3 arası uyunuz kaçıyor ve uyanıyorsanız, bu bir belirti olabilir. Bunun sebebi, o saatlerde karaciğerin aktive olmasıdır. Karaciğerinizde yaşadığınız huzursuzluk ve işleyiş sizi uykunuzdan edebilir.

Geç saatlerde yemek yemeyi ve abur cuburu azaltmayı denediğinizde, bir nebze de olsa rahatlamayı hissedeceksiniz.

2-Görme

Göz bozukluğu, karaciğerin bir etkisi sonucu meydana gelmiş olabilir. Tepkime sonucu meydana geldi ise, bunu anladığınız anda doktora gitmeniz gerekmektedir.

3-Sindirim sistemi

Karaciğer büyümesi; tuvalete çıkmada zorluk, kesik idrar yapma, göbek bölgesinde şişlik gibi belirtileri olabilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan karaciğerin, tuvalette ya da öncesinde zorlandığını hissedebilirsiniz.

Özellikle safra kesesi ile koordineli çalıştığı için, yağ ve yağ süzme konusunda etkin bir rolü vardır. Fazla yağ tüketiminde, kaaciğerinizi yormuş olacaksınız. Bunun sonucunda iltihaplanmalar ve şişmeler meydana gelebilir.

4-Kan dolaşımı

İyi bir kan dolaşımı için karaciğerin düzenli işlemesi çok önemlidir. Aynı zamanda bu vücuda sivilce olarak da etki eder. Dezensiz kan dolaşımı, vücutta varis vb. sorunları da beraberinde getirir.

Bu nedenlere bağlı olarak, adet kanamalarında da sorun meydana gelebilir.

5-Karın ağrısı

Sindirim bozukluğunun yanı sıra, karında ağrı, şişlik, baskı gibi birçok hissiyatı bir arada yaşamanız mümkün. Bu durum bazen kaburgalarda da hissedilebilir. Hissettiğiniz anda en yakın doktora başvurarak, karaciğer büyümenizin olup olmadığını teyit ettirin.

6-Baş ağrısı

Karaciğer büyümesi,kendini direkt olarak belli edemediğinde, beyne giden sinyaller sayesinde oluşan "migren atakları"na benzeyen baş ağrıları çekmeniz mümkündür.